Прокладки для Путина. Как Индия помогает русским убивать украинцев
«Сейчас — не эпоха войны. И нам нужно поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», – заявлял премьер Индии на встрече с Путиным. Но реальность расходится со словами, ведь именно Индия подкидывает дрова в российско-украинскую войну. Как выяснил телеграм-канал «Можем объяснить», Нью-Дели регулярно поставляет в РФ комплектующие, помогающие убивать украинцев. Сама Россия для этого используют хитро выстроенные цепочки посредников.
Чипы-убийцы
Утром 19 августа жители украинского Чернигова услышали громкий взрыв, доносящийся из самого центра города. В тот день баллистическая ракета, выпущенная российскими войсками, упала на местный драмтеатр. В результате удара были убиты семь человек (среди них шестилетняя девочка) и пострадали 156 местных жителей.
Последствия удара по Чернигову. Фото: МВД Украины
«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир», — прокомментировал произошедшее президент Владимир Зеленский. «Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь», — написал президент в своем телеграм-канале.
Позднее СБУ опубликовало фотографию ракеты за несколько секунд до ее падения на гражданское здание в Чернигове. В спецслужбе заявили, что это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса «Искандер»).
Предположительно, ракета 9М727
Согласно данным открытых источников, 9М727 может маневрировать перед ударом по цели на высоте 5–7 метров, а ее скорость при спуске с баллистического участка траектории может достигать 5–6 скоростей звука. Эксперты Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute, RUSI) отмечают, что точность ракеты составляет 5-7 метров — почти как у американских аналогов.
Все благодаря высокоточному блоку, который, правда, Россия не может изготовить самостоятельно. Детали для него произведены американскими компаниями Texas Instruments Inc, Advanced Micro Devices Inc, а также Cypress Semiconductor (собственником этого производителя является немецкая компания Infineon.). И эти чипы неоднократно находили в ракетах «Искандер», падающих на украинские города. Проблема в том, что все эти эти компании ушли из России после ее нападения на Украину. Как же они попадают к агрессору?
Как выяснил «МО», большую помощь РФ в ее войне против Украины оказывает Индия. Именно она поставляет режиму Путина санкционные чипы и различные компоненты. Разумеется комплектующие поставляются не напрямую — для этого есть целая цепочка посредников. Мы нашли их.
Среди клиентов Нью-Дели мы нашли малоизвестную московскую компанию под названием «Базис Трейд Прософт», которой владеют некие Елена и Мария Сорокины. Но эта фирма совершенно незаслуженно обделена вниманием. Если присмотреться к ее заработку, то становится понятно, что дело там совсем нечисто. В 2021 году прибыль «Базис Трейд Прософт» составила всего 820 тыс. рублей. А в военный год она достигла уже 714 млн. То есть, за год доход московской компании вырос почти в 900 раз (!)
По подсчетам «МО», с начала вторжения «Базис Трейд Прософт» закупил в Индии комплектующих на сумму более 3 млн долларов (это все те же комплектующие компаний Texas Instruments Inc или американской Altera, чипы которой тоже используются в российском оружии). Причем, Индией московская компания до войны не интересовалась от слова совсем. Лишь в 2016 она купила там несколько электронных модулей всего на 400 долларов. То есть, российская фирма целенаправленно стала закупать санкционные комплектующие именно в Индии. Детали из этой страны поставляет компания Emsystech, расположенная в Бангалоре.
- Как рашисты обходят санкции. Что общего между ракетой «Калибр», ЗРПК «Панцирь» и семьей вице-спикера Совета федерации
Чипы, закупаемые «Базис Трейд Прософт», в итоге оказываются в российском оружии, убивающем украинцев. Это следует из судебных решений, данных сайта госзакупок, а также финансовых документов, имеющихся в нашем распоряжении.
Среди клиентов «Базис Трейд Прософт» «МО» обнаружил научно-производственную фирму «Доломант». На корпоративном сайте компания крайне размыто рассказывает о своей работе: «разработка и производство высоконадежной отечественной электроники для ответственных применений». В реальности же «Доломант» занимается выполнением оборонных заказов – именно так говорится в нескольких судебных решениях, обнаруженных «МО». Более того, «Доломант», если верить этим документам, занимает доминирующее положение на рынке гособоронзаказа. В одном из этих решений подтверждается, что компания поставляет предприятиям продукцию иностранного производства (которая не может быть заменена на аналог).
Среди основных его партнеров – военные предприятия. Например, дочки «Ростеха». Именно эта госкомпания, которую возглавляет друг Путина Сергей Чемезов, и производит ракетные комплексы «Искандер». В сентябре ее пресс-служба даже заявила об увеличении производства «Искандеров», а также гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Одной из таких дочек является «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники», следует из данных сайта госзакупок. Обновлено. С сайта госзакупок исчезли контракты между фирмой «Доломант» и «Специальным конструкторским бюро вычислительной техники».
- Российские производители ракет «Кинжал» не попали под санкции и до сих пор получают запчасти и станки из Европы
Еще один партнер компании «Доломант» — входящее все в тот же «Ростех» НИИ «Вектор», следует из решений арбитражных судов. Среди его разработок — полезная нагрузка для спутника «Пион-НКС», который является элементом создаваемой для российского ВМФ системы глобальной спутниковой морской разведки «Лиана». Но если тот же «Вектор» находится под санкциями США, ЕС и других стран, то ограничения против «Доломанта» ввела лишь Украина.
- Индия помогает России не только деталями и техникой, но и своим голосом в ООН, свидетельствует статистика организации, проанализированная “МО”. В марте 2022 года Индия воздержалась при голосовании, осуждающем вторжение РФ в Украину. В ноябре представитель Нью-Дели вновь воздержался во время принятия резолюции о выплате Москвой компенсации ущерба Украине. Ситуация повторилась и в феврале 2023 года, когда Генассамблея голосовала за резолюцию о необходимости достижения мира в Украине.
Прокладки для Путина
Санкции против России практически сломали всю логистику в стране, нанеся огромный ущерб системе грузовых и пассажирских перевозок. Об этом еще в марте прошлого года заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
«Мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры», — откровенно высказался чиновник.
Надо сказать, что Россия вполне успешно их находит. Как сообщала «Вёрстка», четыре крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», S7, «Победа» и «Россия» — с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолётов на $47 млн, $35 млн, $13 млн и $15 млн соответственно.
Расследование «МО» установило, что с помощью индийских поставщиков санкции удается обходить и президентскому авиаотряду России. Именно он возит первых лиц государства, в том числе Владимира Путина. Хотя в парке авиаотряда отечественные самолеты, они также нуждаются в зарубежных комплектующих.
В 2005 году в городе Домодедово Московской области появилась компания под названием «СПМ-Сервис». Она занимается сервисным обслуживанием гражданской авиации, среди ее клиентов — авиакомпания «Аврора», МЧС России, а также летный отряд «Россия» управделами президента — тот самый, что перевозит высших лиц государства, в том числе Владимира Путина.
«СПМ-Сервис» получал господряды от УДП, в том числе на обслуживание самолетов Ту-204-300, Ту-214, Ил-96-300, RRJ-95B. Последний такой контракт датирован 2019 годом, после чего договоры с Управделами президента стали секретить «ради безопасности первого лица», говорит источник «МО» в авиационной отрасли.
Косвенно этот факт подтверждает и сайт госзакупок, где ранее публиковались контракты на обслуживание непосредственно путинского самолета – ИЛ-96-300ПУ. В последний раз они были выложены в 2020 году, когда Путин, согласно расследованиям СМИ и рассказам его экс-подчиненных, стал параноидально относится к собственной безопасности. Начиная с ковидного года ни одного контракта в открытом доступе не появилось. Но очевидно, что за три следующих года президентский борт нуждался в сервисном и техническом обслуживании (если Путин, конечно, не сидит в бункере круглыми сутками).
По нашим подсчетам, с февраля 2022 по март 2023 «СПМ-Сервис» закупил за рубежом комплектующих более, чем на 700 тыс. долларов. Больше из них пришлись на Индию. Среди прочего, подмосковная фирма приобретала в Индии уплотнительные кольца, штифты, прокладки и другие комплектующие. Разумеется, не индийского производства. Комплектующие были изготовлены такими компаниями как HRD Aero Systems (США), Zodiac Aerospace (Франция), Emtam (Германия). Товары из Индии поставляла фирма Spark Aviation, появившаяся лишь в 2020 году. И, судя по таможенным данным, создана она была будто бы специально для поставок в Россию. На долю РФ пришлось более 91% экспортируемых товаров.
В «СПМ-Сервис» не ответили на запрос.
- Дірки в антиросійських санкціях через які рашисти отримують чеські двигуни та американську електроніку
Машинное отдаление
Одной из самых пострадавших от санкций отраслей российской экономики, пожалуй, является автомобильная. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2022 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 58,8%. Из страны ушли самые известные производители, а отечественный «АвтоВАЗ» стал регулярно отправлять сотрудников в простой. Владельцы иномарок, производители которых покинули РФ, столкнулись с дефицитом запчастей и сложностями в ремонте. Но проблемы с запчастями частично решил параллельный импорт. «МО» рассказывает об одной из российских компаний, которая в этом помогает.
Речь про внешнеторговую компанию «Аллве», которая работает еще с 2002 года. На корпоративном сайте «Аллве» указывает несколько направлений в своей работе: авиационная и железнодорожная индустрия, энергетика, кораблестроение, а также углеводороды (нефть и газ). Среди партнеров — такие гиганты как «Евраз», «Вертолеты России», «Балтийский завод». Но основную свою деятельность «Аллве» скрывает. Именно эта компания весь последний год ввозит из-за рубежа санкционные детали для автомобилей.
Как свидетельствуют таможенные записи, до августа 2022 года «Аллве» мало интересовалась закупками комплектующих за рубежом. В 2019-м она приобрела лишь несколько инструментов да зарядных устройств на сумму всего в 1,1 тыс. долларов. Но война все изменила, и «Аллве» ушла в автомобильную отрасль. Согласно таможенным данным, начиная с августа 2022-го российская компания стала импортировать детали для автотранспорта: тормозные диски, свечи зажигания, датчики, воздушные фильтры, бамперы.
В этом ей помогали фирмы из разных страх: Турции (Aeps Otomotiv Dis Ticaret Limited Sirketi продавала комплектующие для автомобилей Ford, Scania, Suzuki, Toyota), Польши (Ap European Car Parts Distributio поставляла детали для машин марки Volkswagen) и других стран. Не обошлось и без индийских партнеров.
Основным отправителем стала фирма Hub and Links Logistics Pvt, зарегистрированная в Нави-Мумбаи. Она продавала в Россию запасные части для машин Mitsubishi, Toyota, Nissan, Volkswagen. В середине февраля «Аллве» получила больше 1,2 тонн таких запчастей на сумму 6,6 тыс. долларов. А всего с августа она приобрела комплектующих на 320 тыс. долларов. «Аллве» не находится под санкциями ни одной страны мира.
- Специальная китайская операция. Как Си Цзиньпин в обход санкций поставляет детали для военной техники Путину
Информационная безопасность для путинского друга
Санкции вынудили покинуть Россию не только европейские и американские бренды, но и компании из тех стран, которые традиционно считаются дружественными для Москвы. Типичный пример — Lenovo из Китая. В мае 2022 года эта фирма (а вместе с ней и китайская же Xiaomi) объявили об уходе с российского рынка. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на компании давят поставщики оборудования из США: якобы они требовали, чтобы их микросхемы не использовали в товарах, поставляемых в Россию.
Китайские же власти попросили фирмы из Поднебесной не делать «ненадлежащих заявлений» — поэтому производители стали уходить из России тихо. Столь же тихо их продукция продолжила поступать в страну, напавшую на Украину. И помогает в этом все та же Индия.
Среди российских покупателей санкционной продукции особенно выделяется компания «Ланпринт» из Москвы. Война и ограничения, введенные против РФ, пошли ей только на пользу. Если в довоенный год ее прибыль составляла всего 4,3 млн рублей, то в 2022-м она выросла в 3 тыс. 793 раза (!). Благодаря войне «Ланпринт» заработал более 1,6 млрд рублей, а его выручка составила совершенно космические 36 млрд рублей (цифра сравнима с бюджетом целого региона вроде Адыгеи). И вот благодаря чему это произошло.
За год войны «Ланпринт» закупил в Индии санкционной продукции почти на 35 млн долларов. Среди прочего, в Россию завозились серверы Lenovo и Dell, жесткие диски Hewlett Packard, микропроцессоры Intel. Поставляла их индийская Shreya Life Sciences Pvt Ltd.
«Ланпринт» не только тратит деньги, но и активно их зарабатывает, получая подряды от госкомпаний. В ноябре компания выиграла в конкурсе на обеспечение информационной безопасности, который организовала дочка «Россетей» (стоимостью 118 млн рублей).
«Ланпринт» следил за безопасностью и госбанка ВТБ, президентом которого является близкий друг Владимира Путина — миллиардер Андрей Костин. В декабре 2021 года между ними был заключен контракт на 85 млн рублей, следует из данных системы СКРИН. Еще больше столичная компания получила от «Национального центра автоматизации» из Татарстана – в 2020-м она заработала почти 300 млн рублей на системах обработки данных.
Источник: ТОЧКА