Прокладки для Путина. Как Индия помогает русским убивать украинцев

«Сейчас — не эпоха войны. И нам нужно поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», – заявлял премьер Индии на встрече с Путиным. Но реальность расходится со словами, ведь именно Индия подкидывает дрова в российско-украинскую войну. Как выяснил телеграм-канал «Можем объяснить», Нью-Дели регулярно поставляет в РФ комплектующие, помогающие убивать украинцев. Сама Россия для этого используют хитро выстроенные цепочки посредников.

Чипы-убийцы

Утром 19 августа жители украинского Чернигова услышали громкий взрыв, доносящийся из самого центра города. В тот день баллистическая ракета, выпущенная российскими войсками, упала на местный драмтеатр. В результате удара были убиты семь человек (среди них шестилетняя девочка) и пострадали 156 местных жителей.

Последствия удара по Чернигову. Фото: МВД Украины

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир», — прокомментировал произошедшее президент Владимир Зеленский. «Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь», — написал президент в своем телеграм-канале.

Позднее СБУ опубликовало фотографию ракеты за несколько секунд до ее падения на гражданское здание в Чернигове. В спецслужбе заявили, что это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса «Искандер»).

Предположительно, ракета 9М727

Согласно данным открытых источников, 9М727 может маневрировать перед ударом по цели на высоте 5–7 метров, а ее скорость при спуске с баллистического участка траектории может достигать 5–6 скоростей звука. Эксперты Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute, RUSI) отмечают, что точность ракеты составляет 5-7 метров — почти как у американских аналогов.

Все благодаря высокоточному блоку, который, правда, Россия не может изготовить самостоятельно. Детали для него произведены американскими компаниями Texas Instruments Inc, Advanced Micro Devices Inc, а также Cypress Semiconductor (собственником этого производителя является немецкая компания Infineon.). И эти чипы неоднократно находили в ракетах «Искандер», падающих на украинские города. Проблема в том, что все эти эти компании ушли из России после ее нападения на Украину. Как же они попадают к агрессору?

Как выяснил «МО», большую помощь РФ в ее войне против Украины оказывает Индия. Именно она поставляет режиму Путина санкционные чипы и различные компоненты. Разумеется комплектующие поставляются не напрямую — для этого есть целая цепочка посредников. Мы нашли их.

Среди клиентов Нью-Дели мы нашли малоизвестную московскую компанию под названием «Базис Трейд Прософт», которой владеют некие Елена и Мария Сорокины. Но эта фирма совершенно незаслуженно обделена вниманием. Если присмотреться к ее заработку, то становится понятно, что дело там совсем нечисто. В 2021 году прибыль «Базис Трейд Прософт» составила всего 820 тыс. рублей. А в военный год она достигла уже 714 млн. То есть, за год доход московской компании вырос почти в 900 раз (!)

По подсчетам «МО», с начала вторжения «Базис Трейд Прософт» закупил в Индии комплектующих на сумму более 3 млн долларов (это все те же комплектующие компаний Texas Instruments Inc или американской Altera, чипы которой тоже используются в российском оружии). Причем, Индией московская компания до войны не интересовалась от слова совсем. Лишь в 2016 она купила там несколько электронных модулей всего на 400 долларов. То есть, российская фирма целенаправленно стала закупать санкционные комплектующие именно в Индии. Детали из этой страны поставляет компания Emsystech, расположенная в Бангалоре.

Чипы, закупаемые «Базис Трейд Прософт», в итоге оказываются в российском оружии, убивающем украинцев. Это следует из судебных решений, данных сайта госзакупок, а также финансовых документов, имеющихся в нашем распоряжении.

Среди клиентов «Базис Трейд Прософт» «МО» обнаружил научно-производственную фирму «Доломант». На корпоративном сайте компания крайне размыто рассказывает о своей работе: «разработка и производство высоконадежной отечественной электроники для ответственных применений». В реальности же «Доломант» занимается выполнением оборонных заказов – именно так говорится в нескольких судебных решениях, обнаруженных «МО». Более того, «Доломант», если верить этим документам, занимает доминирующее положение на рынке гособоронзаказа. В одном из этих решений подтверждается, что компания поставляет предприятиям продукцию иностранного производства (которая не может быть заменена на аналог).

Среди основных его партнеров – военные предприятия. Например, дочки «Ростеха». Именно эта госкомпания, которую возглавляет друг Путина Сергей Чемезов, и производит ракетные комплексы «Искандер». В сентябре ее пресс-служба даже заявила об увеличении производства «Искандеров», а также гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Одной из таких дочек является «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники», следует из данных сайта госзакупок. Обновлено. С сайта госзакупок исчезли контракты между фирмой «Доломант» и «Специальным конструкторским бюро вычислительной техники».

Еще один партнер компании «Доломант» — входящее все в тот же «Ростех» НИИ «Вектор», следует из решений арбитражных судов. Среди его разработок — полезная нагрузка для спутника «Пион-НКС», который является элементом создаваемой для российского ВМФ системы глобальной спутниковой морской разведки «Лиана». Но если тот же «Вектор» находится под санкциями США, ЕС и других стран, то ограничения против «Доломанта» ввела лишь Украина.

Индия помогает России не только деталями и техникой, но и своим голосом в ООН, свидетельствует статистика организации, проанализированная “МО”. В марте 2022 года Индия воздержалась при голосовании, осуждающем вторжение РФ в Украину. В ноябре представитель Нью-Дели вновь воздержался во время принятия резолюции о выплате Москвой компенсации ущерба Украине. Ситуация повторилась и в феврале 2023 года, когда Генассамблея голосовала за резолюцию о необходимости достижения мира в Украине.

Прокладки для Путина

Санкции против России практически сломали всю логистику в стране, нанеся огромный ущерб системе грузовых и пассажирских перевозок. Об этом еще в марте прошлого года заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

«Мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры», — откровенно высказался чиновник.

Надо сказать, что Россия вполне успешно их находит. Как сообщала «Вёрстка», четыре крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», S7, «Победа» и «Россия» — с начала этого года ввезли в страну запчасти для самолётов на $47 млн, $35 млн, $13 млн и $15 млн соответственно.

Расследование «МО» установило, что с помощью индийских поставщиков санкции удается обходить и президентскому авиаотряду России. Именно он возит первых лиц государства, в том числе Владимира Путина. Хотя в парке авиаотряда отечественные самолеты, они также нуждаются в зарубежных комплектующих.

В 2005 году в городе Домодедово Московской области появилась компания под названием «СПМ-Сервис». Она занимается сервисным обслуживанием гражданской авиации, среди ее клиентов — авиакомпания «Аврора», МЧС России, а также летный отряд «Россия» управделами президента — тот самый, что перевозит высших лиц государства, в том числе Владимира Путина.

«СПМ-Сервис» получал господряды от УДП, в том числе на обслуживание самолетов Ту-204-300, Ту-214, Ил-96-300, RRJ-95B. Последний такой контракт датирован 2019 годом, после чего договоры с Управделами президента стали секретить «ради безопасности первого лица», говорит источник «МО» в авиационной отрасли.

Косвенно этот факт подтверждает и сайт госзакупок, где ранее публиковались контракты на обслуживание непосредственно путинского самолета – ИЛ-96-300ПУ. В последний раз они были выложены в 2020 году, когда Путин, согласно расследованиям СМИ и рассказам его экс-подчиненных, стал параноидально относится к собственной безопасности. Начиная с ковидного года ни одного контракта в открытом доступе не появилось. Но очевидно, что за три следующих года президентский борт нуждался в сервисном и техническом обслуживании (если Путин, конечно, не сидит в бункере круглыми сутками).

По нашим подсчетам, с февраля 2022 по март 2023 «СПМ-Сервис» закупил за рубежом комплектующих более, чем на 700 тыс. долларов. Больше из них пришлись на Индию. Среди прочего, подмосковная фирма приобретала в Индии уплотнительные кольца, штифты, прокладки и другие комплектующие. Разумеется, не индийского производства. Комплектующие были изготовлены такими компаниями как HRD Aero Systems (США), Zodiac Aerospace (Франция), Emtam (Германия). Товары из Индии поставляла фирма Spark Aviation, появившаяся лишь в 2020 году. И, судя по таможенным данным, создана она была будто бы специально для поставок в Россию. На долю РФ пришлось более 91% экспортируемых товаров.

В «СПМ-Сервис» не ответили на запрос.

Машинное отдаление

Одной из самых пострадавших от санкций отраслей российской экономики, пожалуй, является автомобильная. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2022 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 58,8%. Из страны ушли самые известные производители, а отечественный «АвтоВАЗ» стал регулярно отправлять сотрудников в простой. Владельцы иномарок, производители которых покинули РФ, столкнулись с дефицитом запчастей и сложностями в ремонте. Но проблемы с запчастями частично решил параллельный импорт. «МО» рассказывает об одной из российских компаний, которая в этом помогает.

Речь про внешнеторговую компанию «Аллве», которая работает еще с 2002 года. На корпоративном сайте «Аллве» указывает несколько направлений в своей работе: авиационная и железнодорожная индустрия, энергетика, кораблестроение, а также углеводороды (нефть и газ). Среди партнеров — такие гиганты как «Евраз», «Вертолеты России», «Балтийский завод». Но основную свою деятельность «Аллве» скрывает. Именно эта компания весь последний год ввозит из-за рубежа санкционные детали для автомобилей.

Как свидетельствуют таможенные записи, до августа 2022 года «Аллве» мало интересовалась закупками комплектующих за рубежом. В 2019-м она приобрела лишь несколько инструментов да зарядных устройств на сумму всего в 1,1 тыс. долларов. Но война все изменила, и «Аллве» ушла в автомобильную отрасль. Согласно таможенным данным, начиная с августа 2022-го российская компания стала импортировать детали для автотранспорта: тормозные диски, свечи зажигания, датчики, воздушные фильтры, бамперы.

В этом ей помогали фирмы из разных страх: Турции (Aeps Otomotiv Dis Ticaret Limited Sirketi продавала комплектующие для автомобилей Ford, Scania, Suzuki, Toyota), Польши (Ap European Car Parts Distributio поставляла детали для машин марки Volkswagen) и других стран. Не обошлось и без индийских партнеров.

Основным отправителем стала фирма Hub and Links Logistics Pvt, зарегистрированная в Нави-Мумбаи. Она продавала в Россию запасные части для машин Mitsubishi, Toyota, Nissan, Volkswagen. В середине февраля «Аллве» получила больше 1,2 тонн таких запчастей на сумму 6,6 тыс. долларов. А всего с августа она приобрела комплектующих на 320 тыс. долларов. «Аллве» не находится под санкциями ни одной страны мира.

Информационная безопасность для путинского друга

Санкции вынудили покинуть Россию не только европейские и американские бренды, но и компании из тех стран, которые традиционно считаются дружественными для Москвы. Типичный пример — Lenovo из Китая. В мае 2022 года эта фирма (а вместе с ней и китайская же Xiaomi) объявили об уходе с российского рынка. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на компании давят поставщики оборудования из США: якобы они требовали, чтобы их микросхемы не использовали в товарах, поставляемых в Россию.

Китайские же власти попросили фирмы из Поднебесной не делать «ненадлежащих заявлений» — поэтому производители стали уходить из России тихо. Столь же тихо их продукция продолжила поступать в страну, напавшую на Украину. И помогает в этом все та же Индия.

Среди российских покупателей санкционной продукции особенно выделяется компания «Ланпринт» из Москвы. Война и ограничения, введенные против РФ, пошли ей только на пользу. Если в довоенный год ее прибыль составляла всего 4,3 млн рублей, то в 2022-м она выросла в 3 тыс. 793 раза (!). Благодаря войне «Ланпринт» заработал более 1,6 млрд рублей, а его выручка составила совершенно космические 36 млрд рублей (цифра сравнима с бюджетом целого региона вроде Адыгеи). И вот благодаря чему это произошло.

За год войны «Ланпринт» закупил в Индии санкционной продукции почти на 35 млн долларов. Среди прочего, в Россию завозились серверы Lenovo и Dell, жесткие диски Hewlett Packard, микропроцессоры Intel. Поставляла их индийская Shreya Life Sciences Pvt Ltd.

«Ланпринт» не только тратит деньги, но и активно их зарабатывает, получая подряды от госкомпаний. В ноябре компания выиграла в конкурсе на обеспечение информационной безопасности, который организовала дочка «Россетей» (стоимостью 118 млн рублей).

«Ланпринт» следил за безопасностью и госбанка ВТБ, президентом которого является близкий друг Владимира Путина — миллиардер Андрей Костин. В декабре 2021 года между ними был заключен контракт на 85 млн рублей, следует из данных системы СКРИН. Еще больше столичная компания получила от «Национального центра автоматизации» из Татарстана – в 2020-м она заработала почти 300 млн рублей на системах обработки данных.

Источник: ТОЧКА