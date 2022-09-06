Сотрудница Запорожской атомной электростанции рассказала о работе в оккупации: «Они [русские] расправляются с кем угодно».

Ирина (имя изменено в целях безопасности) – сотрудница Запорожской атомной электростанции, которая с трудом выехала из оккупированного Энергодара. Журналисты Belsat.eu встретились с ней на подконтрольной Украине территории. Женщина вспоминает, как устроена жизнь ЗАЭС в оккупации, и как российские военные издевались над жителями Энергодара и ее коллегами.

Запорожская АЭС в Энергодаре, Украина. 1 сентября 2022 года. Фота: Alexander Ermochenko / Reuters / Forum

– Там всё по-другому, там нет свободы слова, там стоишь в очереди 4 часа за хлебом в оккупации и думаешь: не дай Бог сказать, что тебе где-то кто-то не нравится – там таких вещей говорить вообще нельзя.

– То есть сдают свои же?

– Да, да, там просто людям предлагают либо какие-то деньги, договариваются.

Также Ирина вспоминает, как российские военные говорили сотрудникам АЭС, чтобы те не волновались, потому что у них нет приказа расстреливать их, а потом убили одного из работников станции, придя к нему домой: «Я знаю одного мужчину, к нему просто пришли домой и он открыл дверь, позвонили в дверь, он работник станции, он открыл дверь, его просто расстреляли, но он оказался жив, он выжил в этой ситуации».

Она рассказывает и другие вопиющие истории: «Я просто знаю, что пришли забрали из дома человечка, молодого парня, забрали из дома, забрали в комендатуру и забили там до смерти. Они расправляются с кем угодно». По ее словам, некоторые люди до сих пор числятся пропавшими без вести. Известны случаи пыток, в том числе током, и жестоких убийств.

Ирина говорит, что персонал атомной электростанции несколько раз сдерживал наступление российских войск на АЭС:

– У нас очень много жителей города – работники станции. Мы все горожане, жители, мирные жители, просто выходили, чтобы не пропустить врагов на военной технике, на БТР, танки, уралы, мы выходили и стояли толпой.

– Сколько вас было человек?

– Нас там было ну 6-10 тысяч человек. У нас погибли просто парни при обороне. Они с автоматами в бронежилетах защищали атомную станцию. Это смешно – когда на них ехали танки. Когда в ночь с 3 на 4 марта после боев в Энергодаре российские солдаты захватили Запорожскую АЭС, Ирина собиралась на работу.

– Во-первых, они распустили всю охрану, которая работала до этого на проходных и по постам, они распустили всех украинских работников, сказали: вы нам тут не нужны. Всех заставили написать рапорта. И им не разрешали выезжать из города. Люди ходили на работу под дулом автомата в прямом смысле слова. То есть у людей сдавала нервная система, инженеры, инженерный состав посылал на хрен этих оккупантов.

– А вы говорите в прямом смысле под дулами автоматов – это как?

– Я прихожу на работу, сажусь работаю, ко мне заходят люди с автоматами и вот они стоят надо мной с автоматами. Вот он стоит рядом со мной с автоматом, я сижу, мне нужно выполнять свои обязанности.

То, что делали российские военные на самой территории, повергло женщину в шок: «Была и военная тяжелая техника на территории станции, которой там совсем не должно было быть. Площадка самой станции не подразумевает, что по ней будут ездить тяжелая техника, гусеничная. Там не должно быть никаких вибраций и персонал, который ездит на своем личном транспорте на работу и вахтовые автобусы, они все останавливаются за территорией станции. А они открывают ворота, заезжают, выезжают, курсируют очень свободно, спокойно. Персоналу, конечно, там доставалось».

Она рассказывает, во время обстрелов повредили оболочку 6-го энергоблока. Об этом не говорили ни украинские власти, ни российские, ни СМИ.

«Если мне люди рассказывают о том, что если срабатывает аварийная защита, то уже утечка радиации происходит. Сработала на том блоке аварийная защита, на этом блоке сработала аварийная защита, вот 6-й совсем остановился, на 5-м сработала на прошлой неделе. Также пострадало хранилище с сухим отработанным ядерным топливом, которое хранится там с 2004 года», – говорит Ирина.

На вопрос о том, почему отработанное ядерное топливо хранится на ЗАЭС в течение 18 лет, женщина отвечает, что дело в экономии и невозможности возить ОЯТ на переработку к соседям – «Россия наш враг».

Выбитые стёкла в здании шестого блока ЗАЭС в Энергодаре, Украина. 1 сентября 2022 года. Фота: ABACA / Abaca Press / Forum

«Повреждалось само помещение, где хранится это отработанное ядерное топливо, – продолжает сотрудница Запорожской АЭС. – Там уже порядка 180 контейнеров. Но контейнеры, это большие контейнеры высотой порядка метров пяти, там все забетонировано и в металле и с графитовыми вставками – все делалось для того, чтоб не было излучений, чтобы это все было защищено. А ничего не защищено, ядерные блоки тоже, ничего не защищено».

По словам Ирины, всю серьезность и опасность ситуации на ЗАЭС невозможно даже представить.

«Клавиши от пианино – это наши блоки реакторные в данный момент. Это вот так: авось так получится, сюда ударим, сюда, если все хорошо будет, то мы еще так поиграем, пощелкаем по ним, побьем… Херсонская, Запорожская область, Донецкая область, Крым, море, все моря, Турция, Краснодарский край, там мало не покажется никому. Я не знаю как вам сказать, но Чернобыль – это такое, тут в десятки раз больше, и мощнее, и сильнее. Единственная надежда – на МАГАТЭ», – говорит она.

Накануне представители организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси покинули Запорожскую АЭС, оставив на постоянной основе двух сотрудников.

Авторы: Юлия Макаренко, Александр Стратийчук, belsat.eu