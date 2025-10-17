Смерть крипторєшали Кості Кудо. Що кажуть правоохоронці

11 жовтня в Оболонському районі Києва правоохоронці виявили тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням у голову в салоні власного авто. Пізніше виявилось, що загиблий — відомий криптоблогер і трейдер Костя Кудо (справжнє ім’я — Костянтин Ганіч). Найімовірніша версія інциденту — самогубство на тлі краху ринку криптовалют.

Від часу своєї появи крипторинок дуже швидко реагував навіть на мінімальні економічні зміни та завжди був особливо чутливим до різких заяв світових лідерів, як-от Дональда Трампа чи Ілона Маска. Саме висока ліквідність зробила цей ринок таким привабливим для трейдерів у всьому світі: для них це шанс швидко збагатитись або втратити все. У виданні AIN намагались розібратись, які події передували летальному рішенню блогера, а також дослідила подібні випадки смертей через високу ризиковість крипторинку у світі.

Хто такий Костя Кудо та чим він займався

Костянтин Ганіч — криптотрейдер, співзасновник і CEO однієї з найбільших в Україні трейдинг-шкіл Cryptology Key. Про блогера публічно відома така інформація:

Мав понад 60 тисяч підписників на сторінках в Instagram і Telegram;

Керував ГО «Асоціація трейдерів України»;

Був одним із власників консалтингової компанії «ТСТА КОНСАЛТИНГ», яка надає освітні послуги в галузі фінансів та інвестицій;

Блогер також володів недешевим автопарком: Ferrari 296 GTB 2023 — стартова ціна понад $340 000 (поточну вартість оцінюють у 15 млн грн); Lamborghini Urus 2020 — стартова ціна сягала понад $210 000 (понад 8,5 млн грн за поточним курсом);



Тіло знайшли саме в Lamborghini Urus 2020. Поруч із тілом була зареєстрована на блогера зброя.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою відміткою «самогубство». На звернення AIN у поліції підтвердили проведення досудового розслідування саме за фактом самогубства, втім, будь-які інші деталі надавати відмовилися.

«Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення», — йшлося в повідомленні поліції.

У підкріплення слів поліції відомо, що у своєму останньому пості в Instagram від 27 вересня Костя Кудо розповів про ілюзію багатства своїх колег, кажучи, що ті насправді мають великі проблеми з грошима.

В інтерв’ю дворічної давності Кудо розповідав Incrypted, що був змушений згорнути один зі своїх проєктів через зраду одного з партнерів. У тому ж інтерв’ю Кудо розповів, що зайшов у світ криптовалют у 2017 році через спорт і пораду свого клієнта. За словами блогера, перші кошти вдалось заробити не на трейдерстві, а на криптомайнингу, чим він та його товариші займались аж до 2020 року. Перші інвестовані гроші в крипту чоловік втратив:

«Перший раз я п’ятірку зелені [$5000. — ред.] закинув в ADA [криптовалюта Cardano — ред.] на маржиналці. А за години дві все пропало», — розповів Кудо.

Найімовірніша неофіційна версія, що стала причиною самогубства, — великі фінансові втрати. Напередодні інциденту сам блогер заявляв, що міг втратити до $1,3 млн, але потім повернути кошти інвесторам. Вочевидь, сума втрат перевищила дану цифру.

За анонімними джерелами УНІАН, блогер міг втратити всі інвесторські кошти, які були під його керівництвом — а це близько $7 млн, а також свої власні гроші. А за іншими джерелами, сума могла сягати до $30 млн інвесторських коштів.

Що передувало загибелі криптотрейдера

Якщо коротко, 10 жовтня крипторинок знову впав після найбільшого показника за останні роки. До початку обвалу найпопулярніша криптовалюта Bitcoin вартувала близько $122 500, а в п’ятницю ввечері ціна вже була $104 600.

Тобто лише BTC втратив близько $200 млрд оцінки — 15%. Ethereum, друга найбільша криптовалюта, втратила ж близько 21% ринкової оцінки. Рейтинг S&P 500 в п’ятницю показав найгірший результат із квітня 2025 року.

Найімовірнішою причиною падіння крипторинку називають тогочасну заяву Дональда Трампа про запровадження 100% мита на імпорт із Китаю та нові обмеження експорту програмного забезпечення. Крипторинок вкрай чутливий до таких макрошоків, адже торгується без обмежень в часі 24/7. То ж не дивно, що найбільших втрат зазнав саме він.

Одразу після публікації Трампа криптотрейдери почали масово продавати свої заощадження з віртуальних гаманців, що призвело до різкого падіння ціни криптовалют і збільшення спроб маніпуляції на тлі цього падіння. Найімовірніше, саме невдала спроба такої маніпуляції і стала причиною різкою втрати статків Кості Кудо.

Очікувано, після обвалу ринок знову піднявся, хоч і обережніше. Станом на обід 16 жовтня 2025 року ціна одного токена Bitcoin коливається в межах $109 000, що дорівнює близько 4,57 млн грн. Ethereum коштує близько $3,950 (або 165 тисяч грн), а сам ринок потрохи стабілізується, хоча деякі криптоексперти прогнозують продовження періоду ліквідності й непевності.

Ціна Bitcoin станом на 16 жовтня 2025

Проблеми з крипторинком нерідко стають причиною смертей у світі

Хоча й смерть Кості Кудо є першим публічним випадком ймовірного самогубства через падіння ринку криптовалют в Україні, у західному світі ця сумна тенденція не є новою.

Маркус Сотіріу, криптоаналітик і партнер Impact Fundry, прокоментував випадок з Костею Кудо для Yahoo!Finance так: «Багато людей постраждають від цього падіння. Я бачив, як багато трейдерів втрачали свої багатомільйонні криптогаманці через цей крах».

Попередній випадок самогубства публічної особи стався ще в лютому 2025 року. Тоді 23-річний Арнольд Роберт Гарро скоїв самогубство прямо в прямому ефірі на платформі X, закликавши перетворити його смерть на мемкоїн, один з яких навіть тимчасово досягнув вартості $2,1 млн. І хоч деякі припускали, що самогубство Гарро пов’язане з фінансовими втратами, його родина все ж зазначила, що він страждав від тяжкої депресії.

Іншим публічним випадком самогубства на крипторинку називають смерть Ніколая Мушегіана, американського комп’ютерного вченого та співзасновника криптовалюти DAI. Чоловіка знайшли мертвим на рифі в Сан-Хуані 28 жовтня 2022 року. Поліція не виявила ознак насильства, і його смерть була офіційно визнана самогубством. Мушегіан був відомий своїми критичними поглядами на централізовані фінансові системи та криптовалютні платформи.

У липні 2023 році знайшли понівечене тіло аргентинського бізнесмена криптомільйонера Фернандо Перес Альгаби. Він був відомий тим, що їздив на дорогих автомобілях і насолоджувався розкішним способом життя, про що часто ділився зі своїми підписниками в Instagram. Смерть Альгаби пов’язують із фінансовим конфліктом з місцевою кримінальною бандою, а сам бізнесмен залишив записку в своєму телефоні про те, що втратив велику частину своїх криптостатків.