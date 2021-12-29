«Ихтамнетов» посчитали. Сколько едят российские оккупанты на Донбассе

РФ отправляет более 140 фур продуктов общей стоимостью свыше $3,5 млн ежемесячно на оккупированный Донбасс для 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных Сил РФ, которые также называют «вооруженными силами ДНР и ЛНР». Поставок хватает на питание десятков тысяч военных в день.

Дело простое как двери: Забалуев давал взятки подполковнику из центра санитарного надзора, чтобы тот не очень цеплялся к качеству продуктов, которые ООО «Технология» поставляет в российские воинские части.

Самое интересное в этом деле – адресаты поставок продуктов. Этот нюанс раскопал журналист Андрей Цаплиенко.

В тексте приговора суда российские военнослужащие в «ДНР» и «ЛНР» упоминаются четырежды. В частности, вот так:

«Данная продовольствие предназначалась для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, которые дислоцируются на территории ДНР и ЛНР».

То есть, суд констатирует наличие российских войск на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей. Аттракцион неслыханной честности: российский суд пишет правду.

Но это не все. Следующая цитата:

«Снабжение продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялось со склада,…, периодичность поставок 1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. В ассортимент продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная цена продовольствия на одну поставку составляла 130 миллионов рублей».

Эти рубли в пересчете в месяц составляют три с половиной миллиона долларов!

Машина грузоподъемностью 40 тонн – это огромная фура. Так что представьте себе семьдесят огромных фур, которые каждые две недели движутся из Ростова-на-Дону в Донецк и Луганск. Через контролируемую россиянами украинскую границу. Чтобы накормить российские оккупационные войска, которые согласно решению суда – там есть.

Кстати, о пересечении границы в приговоре суда тоже есть интересные подробности. Водителям и грузчикам, которые загружали продукты со склада в Ростове-на-Дону, платили наличными. Стоимость одного автомобильного рейса, как рассказывает свидетель по делу, составляла от 65 до 80 тысяч рублей. Почему так дорого? Цитирую:

«В связи со сложностью и опасностью маршрута, которая заключалась в том, что водители, рискуя собственной жизнью, на границе снимают номера, отдают документы и под охраной принимающей стороны направляются к месту разгрузки».

Принимающая сторона – это российские военные и наемники-боевики.

Теперь – спасибо судье Шолохову – мы знаем, сколько муки, консервов и свежих овощей съедают российские оккупанты на Донбассе за две недели. И можем сосчитать самих оккупантов. Конечно, расчеты будут очень приблизительными, но, по крайней мере, порядок цифр мы определим.

Итак, 1,3 тыс тонн в две недели – это более 92 тонн в день. Сколько народу можно накормить такой кучей еды?

В Вооруженных силах РФ утверждена Норма №1 – Общевойсковой паек в размере 3,46 кг на человека в день. Там есть мясо, рыба, крупы, хлеб белый и темный, мука, овощи, сахар, масло, молоко, сыр, яйца, чай, кофе, лавровый лист и даже драже гексавит.

Если поделить 92 тонны на вес общевойскового пайка – получится 26 тысяч пайков в сутки.

Но примем во внимание, что по данным приговора, ООО «Технология» возит для российских оккупантов на Донбассе только муку, консервы — очевидно, мясные и рыбные — и свежие овощи, то есть картофель, морковь, свеклу и так далее. Следовательно, упомянутые в приговоре поставки из РФ – это лишь часть пайка. Остальные, вероятно, дополняют местными продуктами, или поставки осуществляют другие фирмы.

Если это учесть, и добавить еще и вес тары, в которой перевозятся продукты из России, то получается, что поставленных на Донбасс от ООО «Технология» овощей, консервов и муки хватит на гораздо большее количество пайков, чем 26 тысяч в день.

Если взять указанный в пайке вес муки, хлеба, который может быть выпечен из поставок муки, мяса и рыбы, а также овощей – то получится 2,87 кг. Разделив 92 тонны на этот вес, получаем около 32 тысяч пайков в день.

Как и было сказано, этот расчет очень приблизителен, он не дает точного количества, только позволяет представить порядок цифр. И этот порядок цифр вполне сопоставим с количеством так называемых «вооруженных сил народных республик».

По данным оккупационных администраций в Донецке и Луганске, численность так называемых «вооруженных сил ДНР» составляет более 20 тысяч, а «вооруженных сил ЛНР» – более 14 тысяч. Всего получается около 35 тысяч личного состава так называемых «вооруженных сил ДНР и ЛНР» (фактически – расположенных на оккупированном Донбассе 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ). Состоящих из военнослужащих РФ, которые, как написано в приговоре, находятся в «ДНР» и «ЛНР» на боевом дежурстве.

Служат там и граждане Украины, которые получают из бюджета министерства обороны РФ зарплату, то есть являются наемниками, а следовательно — военными преступниками. В любом случае, факт остается фактом: управляются эти корпуса из Ростова-на-Дону – и питаются тоже оттуда. Теперь уже официально. И это еще одно, Россией подтвержденное доказательство того, что РФ осуществляет эффективный контроль на оккупированных территориях украинского Донбасса.

Конечно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по поводу нелепого самоубийства Кировского районного суда Ростова-на-Дону исполнил устаревший хит под названием «ихтамнет»:

«Ну, наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории самопровозглашенных республик не было и нет».

Текст приговора с сайта ростовского райсуда уже убрали, но архивы — не горят.

А вот оккупационные войска России на Донбассе, как говорится, уже погорели – их там есть. Один вопрос – надолго ли? Но на это ответ даст не российский суд, а вооруженные силы Украины.

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