Обзор кремлевской дезинформации: самый неточный оракул в мире

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике — один из главных распространителей дезинформации

12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доказательства использования химического оружия сирийским режимом в Серакибе 4 февраля 2018 года. Сирийский режим уже не впервые признали виновным в несоблюдении Конвенции о запрещении химического оружия — серьезном нарушении международного права.

Несмотря на количество докладов и подкрепляющих доказательств, предоставленных за эти годы, дело о химическом оружии было плодородной почвой для постоянного распространения дезинформации со стороны России и сирийского режима.

Усилия по манипулированию общественным мнением были сосредоточены на ниспровержении объективности, беспристрастности и независимости ОЗХО — лауреата Нобелевской премии мира 2013 года — в попытке уклониться от обвинений и избежать ответственности за то, что вероятно является военными преступлениями и преступлениями против человечества.

В центре этих усилий находится российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике — главный распространитель дезинформации.

Сперва факты

Роль российского Центра по примирению становится очевидной, если внимательно рассмотреть факты, стоящие за военными действиями с применением химического оружия. А каковы же эти факты?

21 августа 2013 года сирийский режим совершил химическую атаку на мирное население Гуты всего за три недели до того, как дал официальные заверения, что будет придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия. В последующие пять лет режим в среднем совершал семь химических атак ежегодно.

По состоянию на апрель 2018 года Организация Объединенных Наций подтвердила 39 химических атак, совершенных с начала конфликта, 33 из которых связаны с Дамаском, а ответственные за остальные шесть «еще не полностью определены».

12 апреля 2021 года Группа по расследованию и идентификации ОЗХО направила отчет Генеральному Секретарю ООН, в котором содержалось заключение, что военно-воздушные силы режима использовали химическое оружие в Серакибе 4 февраля 2018 года.

С накоплением этих фактов прокремлевские СМИ начали координированную дезинформационную кампанию, направленную против субъектов, которые, по их мнению, могли предоставить уличающие свидетельства против Асада.

Механизм химического обеления

Официально призванный наблюдать за боевыми действиями и помогать сократить размах дальнейшего кровопролития, Центр по примирению постоянно распространяет теории заговора, призванные обелить богатое досье Асада в части военных действий с применением химического оружия против мирного населения Сирии.

Главенствующим нарративом, связывающим воедино все эти заявления, является изображение любого мнимого противника режима Асада как пособника террористов, задание которого — проводить постановочные химические атаки «под ложным флагом», в которых потом можно правдоподобно обвинить подвергающегося гонениям союзника Москвы и использовать как предлог для военного вмешательства Запада. Режим уже использовал эту тактику в начале сирийского восстания. Когда десятилетие назад сирийцы вышли на мирные митинги протеста против арестов и пыток школьников, режим обвинил мнимых иностранных заговорщиков, назвал протестующих террористами и жестоко подавил спонтанное восстание.

Когда начали появляться доказательства химических атак, сирийский режим и его союзник-Россия начали массированную дезинформационную кампанию.

«Белые каски» и «ложные флаги»

Во многих мнимых провокациях обвиняли «Белые каски», организацию, которой в прокремлевской демонологии отведено особое место. Но, вероятно, разнообразия ради, подобные обвинения выдвигали и против «террористов», «иностранных СМИ», «Франции и Бельгии» и прочих.

Примером этого дезинформационного заявления, появившимся достаточно давно, является материал «Спутника», в котором цитируются «военные и дипломатические источники», сообщающие, что неустановленное «европейское государство» заказало у «Аль-Джазиры» постановку и съемки фильма о поддельной химической атаке в сирийской провинции Идлиб. В своем ответе катарское новостное агентство указало, что заявления «Спутника», ставящие под сомнение аутентичность предыдущих химических атак, было опровергнуто «другими беспристрастными агентствами и Независимой международной комиссией по расследованию», и что такие обвинения равносильны клевете, которая наказуема по закону. Спустя два года «Спутник» повысило ставки и вместо того, чтобы предоставить какие-либо подтверждающие доказательства, просто заявило, что «Аль-Джазира» «отрицает все обвинения».

Что ж, забудем на время, что успешный провокационный маневр такого рода потребовал бы нечеловеческой точности и логистической компетентности, а также идеального сотрудничества тысяч людей, находившихся в этой местности. Хитроумность этих заявлений заключалась в другом: их практически невозможно опровергнуть. Невозможно доказать неверность или неправильность таких заявлений.

Нефальсифицируемое заявление настолько лишено доказательств или зависит от такого количества допущений, что его невозможно опровергнуть. Это не означает, что заявление является пуленепробиваемым фактическим утверждением. Наоборот, это просто означает, что невозможно провести его оценку.

Нарративное химическое оружие

В целом освещение Москвой химических атак в Сирии придерживается общей модели, изложенной в исследовании 2016 года корпорацией RAND, которая рассматривает прокремлевскую дезинформацию с точки зрения социальной и экспериментальной психологии. При таком подходе набор заявлений, из которых состоит нарратив, не обязательно должен быть связан с фактами или даже быть непротиворечивым. Вместо этого акцент делается на огромном объеме, благодаря которому нарратив кажется более убедительным, и на повторении, которое «приводит к ощущению знакомости, а ощущение знакомости приводит к принятию». В 2018 году российские государственные СМИ применили ту же модель при освещении отравления Скрипаля в 2018 году (см. стр. 101-14) и химической атаки в Думе.

Что касается освещения прокремлевскими СМИ использования химического оружия в Сирии, анализ, проведенный Bellingcat в декабре 2018 года, отлично показывает пропасть между количеством материалов и количеством доказательств, подтверждающих эти заявления. Хотя не менее 22 найденных статей предупреждали о неизбежной провокации с использованием химического оружия, «ни одно предсказание о химических атаках не сбылось», не в последнюю очередь потому, что «из проверяемых свидетельств имеется только одно 9-секундное видео и одно изображение».

Центр по примирению, на сцену

Выборка связанных с Сирией новостей, опубликованных «RT» и «Спутником» на английском, видимо, подтверждает, что при составлении предсказаний Центр по примирению мало заботит логичность. Эти предсказания можно сгруппировать в соответствии с двумя взаимоисключающими суб-нарративами.

Согласно первому из них, враги Сирии готовы устроить поддельную химическую атаку, не используя настоящие отравляющие вещества, лишь для того, чтобы отснять убедительный видеоматериал. В 2017 году этим преступным элементом служил канал «Аль-Джазира», выполнявший приказы «европейского государства», в 2020 году — «Белые каски», сотрудничавшие с «местными террористами», а в марте 2021 года это уже были «боевики», представляющие организацию Хайят Тахрир аш-Шам. Единственные доказательства этих надвигающихся провокаций, предоставленные российскими военными, заключались в свидетельствах «местных жителей», «нескольких независимых источниках» и «информации».

Согласно второму суб-нарративу, назначенный антиасадовский страшила планирует химическую атаку, только на сей раз атака будет настоящей — в ней будут «жертвы и пострадавшие среди жителей» — в попытке «обвинить силы сирийского режима в использовании химического оружия против мирных жителей».

Повторение лжи не делает ее правдой

Как очевидно из этого обзора, Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике совместно с прокремлевскими СМИ и сирийскими прорежимными СМИ искажают факты, раздувают теории заговора и подогревают нарративы, враждебно настраивающие читателей против стран Запада и международных организаций (ОЗХО, ЕС, НАТО), с целью переписать историю и обелить преступления сирийского режима.

Спустя почти десятилетие военных действий с применением химического и нарративного оружия пора оглянуться на историю с позиции фактов, а не переписывать ее, наполняя ложью.

EUvsDisinfo постоянно разоблачает, документирует и опровергает прокремлевские дезинформационные нарративы о химических атаках в Сирии с 2011 года. Примеры предоставлены по этой ссылке, по этой ссылке и по этой ссылке.

Более подробную информацию о случаях, связанных с Сирией, вы найдете в базе данных (на английском).

Источник: EUvsDisinfo