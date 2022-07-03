Фиксация и документирование причиненного русскими оккупантами ущерба. Как бизнесу подготовиться к возмещению убытков

Украинский бизнес по-разному переживает войну, развязанную Россией против Украины. Некоторые предприниматели приостановили деятельность и находятся в ожидании окончания боевых действий. Часть смогли адаптироваться к новым условиям и продолжают свою деятельность. В таких условиях законодатели и правительство работают над разработкой алгоритмов, в том числе и для предпринимателей.

Еще 20 марта Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил Порядок определения ущерба и убытков, причиненных Украине вследствие вооруженной агрессии РФ. Этим порядком определены направления и критерии, по которым будут разрабатываться методики установления таких убытков отмечает издание ZN.ua.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О компенсации за имущество, утраченное, поврежденное и уничтоженное вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации и справедливом распределении репараций» №7237 от 31.03.2022, в котором предлагается предоставить право на компенсацию юридическим лицам, которые понесли убытки от войны.

Основные направления, по которым будут устанавливаться убытки компаний, следующие:

уничтожение или повреждение имущества;

упущенная выгода от невозможности или препятствий в проведении хозяйственной деятельности;

потери от неоплаченных товаров, работ и услуг, предоставленных и потребленных на временно оккупированных территориях.

На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос, в какой суд или компетентный орган следует обращаться с требованием о возмещении материальных убытков, причиненных военными действиями агрессора. В связи с такой неопределенностью, которую следует решить в будущем, предлагаем фиксировать и документировать причиненный ущерб. Документы могут быть использованы как доказательство для обоснования требований по компенсации убытков.

Фиксацию и документирование причиненного вреда условно можно разделить на три категории: состояние до момента нанесения ущерба, обстоятельства нанесения ущерба и состояние после нанесения ущерба.

Фиксация и документирование состояния до момента нанесения ущерба

Хотя активные боевые действия на большей части территории Украины уже не ведутся, но существует постоянная угроза нанесения ракетных ударов или возобновления военных действий, следствием которых может быть полное или частичное уничтожение имущества. Поэтому рекомендуем систематизировать и обеспечить хранение в безопасном месте оригиналов и копий (в том числе электронных) следующих категорий документов:

документы, которые подтверждают существование активов, прав на них, указывают на их стоимость и характеристики (правоустанавливающие документы на имущество, договоры аренды, акты инвентаризации и оценки имущества, проектная и техническая документация на недвижимое имущество, информация об интеллектуальной собственности, документы, дающие право на проведение определенных видов хозяйственной деятельности, и т.п.);

документы о финансовых и экономических показателях, а также другие документы о бизнес-моделях и источниках прибыли (финансовая отчетность за последние годы, бухгалтерская документация, информация о клиентах, планы развития, отчеты о выполнении планов развития, источники финансирования, запланированные инвестиции и т.п.);

материалы, фиксирующие физическое состояние имущества как объекта недвижимости извне, так и имущества, находящегося внутри (фото- и видеоматериалы до нанесения ущерба, спутниковые фото, материалы из СМИ и т.п.).

Фиксация и документирование обстоятельств нанесения ущерба

В случае же, если ущерб был фактически нанесен, необходимо обратиться в органы государственной власти и местного самоуправления для получения документов, подтверждающих факт нанесения такого ущерба.

Во-первых, рекомендуем обратиться в Национальную полицию Украины с целью открытия уголовного производства и выезда сотрудников полиции на место нанесения ущерба для документирования факта его нанесения (составления протокола осмотра места события и проведения опроса свидетелей).

В случае физического повреждения имущества необходимо обратиться в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям о ликвидации последствий повреждения и составления соответствующего акта.

Для проведения осмотра повреждений и составления соответствующего акта (если имущество находится в пользовании юридического лица на праве договора аренды) необходимо обратиться в орган по управлению государственным или коммунальным имуществом.

Во-вторых, рекомендуем собрать дополнительные доказательства в виде видео с камер наблюдения, свидетельских показаний и информации из публичных источников (публикаций в медиа, официальных отчетов, новостей, пресс-релизов, в том числе о действиях агрессора, военных действиях на территории, где расположено имущество). Собранные доказательства из публичных источников необходимо сохранить с указанием даты, когда был в последний раз открыт документ в сети Интернет (сохранить копии веб-страниц со спутниковыми снимками).

Фиксация и документирование состояния после нанесения ущерба

После факта нанесения ущерба необходимо правильно задокументировать состояние имущества и последствия с точки зрения возможности его дальнейшего использования по назначению и продолжения осуществления предпринимательской деятельности.

Рекомендуем зафиксировать внешнее состояние имущества после нанесения ущерба на фото и видео, получить и зафиксировать свидетельские показания (максимально подробно, принять меры, чтобы свидетели оставили свои паспортные данные и контакты).

Что касается деятельности предприятия, то необходимо обеспечить документирование влияния причиненного ущерба на его деятельность. Например, это может быть составление акта о фиксации непригодности имущества для дальнейшего использования в производственном процессе, издание приказа о высвобождении работников и т.п.

Для фиксации причиненных убытков можно создать специальную комиссию и провести инвентаризацию имущества с описанием его состояния. Рекомендуем привлечь специальные организации для получения заключения о пригодности или непригодности имущества для его дальнейшей эксплуатации.

В завершение необходимо сообщить государственным органам и контрагентам о невозможности в дальнейшем осуществлять деятельность и выполнять обязательства. Для этого рекомендуем получить от Торгово-промышленной палаты Украины засвидетельствование невозможности выполнять обязательства в связи с форс-мажором.

Таким образом, для минимизации негативных последствий причиненного ущерба и его максимального возмещения в будущем документируйте и сохраняйте доказательства по принимавшимся мерам.

Автор: Виталий Глянцевадвокат, старший юрист TOTOM LF; Зеркало недели. Украина