22 день войны и необходимость рельсовой войны

Настоящие фашисты из Германии, а не бутафорские из Кремля, за 20 дней наступательной операции в 1941 взяли Минск, стояли у Смоленска, заняли Прибалтику, угрожая Ленинграду.

США в 2003 прошли половину Ирака, совершили «Громовой пробег» сквозь Багдад и овладели дворцом Саддама Хусейна.

Израиль в войне Судного дня разгромил коалицию арабских держав и перекроил геополитическую карту Ближнего Востока на четверть века вперед. Россия за 20 дней уперлась в Ирпень под Киевом, не смогла охватить Николаев, оседлать кольцевую Харькова и овладела только одним областным центром — Херсоном.

Потому, что вторая армия мира.

Войска рф продвигаются колоннами на огромном ТВД от Чернобыля до Перекопа — нигде не нанеся ВСУ решительного поражения, не окружив ни одного города миллионника, не лишив связности страны по ЖД и через разрушение взлетно- посадочных полос. Но везде неся тяжелейшие потери.

Несомненно есть тяжелые для Украины моменты. Выход на Угледар на юге и полностью занятое и блокированное Приазовье — угроза охвата ООС и блокада перевалки украинского металла и зерна.

Оставленные в Бердянске катера ВМСУ, многострадальный буксир и брошенная матчасть артиллерийского дивизиона — сказывается поздняя мобилизация и быстрый прорыв сквозь перешеек.

Попадания ОТРК по штабам и казармам с человеческими жертвами, плюс усиливающиеся удары высокоточным оружием по ВПК — до стратегических бомбардировок далеко, но крайне неприятно.

Правда, на 800 выпущенных ракет нет даже трети попаданий ибо наше ПВО живет, а кривые руки никто не отменял.

Кампания поражения телевизионных вышек и нефтебаз УЗ и ВСУ — на фоне блокады продажи топлива со стороны Беларуси это может снизить эффект от западных поставок.

2 млн. беженцев за границей и 300 тысяч мирных запертых в Мариуполе.

Но нигде нет коллапса обороны, нигде нет тяжелого разгрома, нигде нет массовой сдачи в плен — мы сечемся на равных, перевели большинство боев в позиционные и наносим противнику мощное огневое поражение артиллерией.

Где-то пятимся мы как на юге ООС, где-то бегут они, как вчера после серии прилетов у Херсона и забитой кишки к Южному Бугу.

Хороший пример как это выглядит и работает — аэродром подскока в оккупированной Чернобаевке. Его ВСУ трижды обрабатывали «Точками» и РСЗО с корректировкой дронов.

Только на одном спутниковом снимке мы видим, что россияне потеряли 8 вертолетов сгоревшими, 5 получили такие тяжелые повреждения, что не смогли взлететь, огромные выбитые в плитах воронки от прилетов.

Вместе с предыдущим ударом, на который есть фото пруфы со спутника, безвозвратные потери машин достигли 17-20 бортов.

Ми-35 стоит 35 млн. долларов штука, Ми-28Н с учетом инфляции 20 млн.

Вместе с топливом, десятками заправщиков, бортовых грузовиков и пораженным МТО улетели прахом за считанные минуты полмиллиарда долларов.

А сколько жен пилотов, техников и аэродромной охраны получат компенсацию за мужей — пока мы точно не узнаем, но пожар в здании на это намекает.

Вот так вторая армия мира и воюет. Разменяв 230 только с доказательствами на фото и видео потерянных танков. С вытащенными на ремонт, убитыми безвозвратно в болотах и лесах, «эвакуированными» ТРО и фермерами в гараж — их число будет в районе 400. То есть, наши официальные цифры ущерба противнику не сильно и пропаганда.

Или 2.5 годовых производства РФ.

У россиян так же тяжелые людские потери. Западные источники дают 8 тысяч погибших, наши до 14 тысяч — консенсус в любом случае за 2 недели ужасающий, Чечня, Ирак и Афганистан нервно курят в стороне.

С нестабилизированными ранеными ( к которым в первый час не прилетают вертушки), просто с больными в мороз в лесах у Припяти и теми, кого подстрелят ночью на оккупированном юге, эти страшные цифры будут расти с каждым днем на санитарном этапе.

Такого падежа среди высшего командного состава, Москва не знала со времен Второй Мировой войны — убит командующий 150 дивизией, заместитель командарма 41-ой армии, командиры 141-го национальной гвардии Чечни и 247-го полка дшв, командир 12-ой инженерной бригады.

РФ вылетела из совета Европы; получила санкции, что сегодня оцениваются в минус 10-14% ВПП; бойкот от 330 компаний, лишивший работы до 100 тысяч россиян и это вдобавок к 480.000 ставших безработными от ковида.

Если это и был план Путина, по которому война прошедшие 21 дней идет по плану — поздравляю, он реализовался.

Россияне же, которые боятся выходить на протесты против войны, потому, что ОМОН и Рос Гвардия, могут посмотреть как выглядят их страшные силовики в размотанных колоннах под Харьковом и Киевом.

Можете уже немного посидеть в шаре и прибить яйца к мостовой пока они заняты.

22 день войны — Москва тащит подкрепления с Лачинского коридора в Карабахе и Рокского тоннеля в Южной Осетии, начала говорить о сирийцах и вагнеровцах на фронте, обращается в Китай за высокоточными вооружениями и дронами, начала испытывать проблемы с ротацией.

Сразу видно, что все идет плану.

Нужна рельсовая война на оккупированных территориях

Это официальная карта контроля ж\д линий от УЗ

Весь юг — от Херсона до Мелитополя не наш. Север тоже четко видно, где проходят зоны контроля. Красная точка возле Запорожья — бомбардировка.

Оба российских бронепоезда на юге имели первый блиндированный вагон против подрыва, вагон с РЭБ глушить СВУ, кран с запасом рельс, ЗУ-23\2, и ПЗРК. То есть, они опасаются ударов с воздуха и подрывов поездов. Еще проще ударов по тылам снабжающих группировки. После разгрома аэродрома подскока в Чернобаевке это еще более важно и критично для них. Пространства огромны, колонны приходится дробить, пропускная способность дорог падает убитая траками и обстрелами.

Поэтому. Уничтожение стрелок, денацификация и демилитаризация электрической сети, уничтожение шпал, подрыв и механическое повреждение рельс крайне показаны. При помощи кувалды и болгарки достаточно быстро рельсу можно превратить в металлолом и сдать. После победы будет план Маршалла — отстроим. Во Вторую Мировую беларусы делали накладки, которые при их монтаже на рельсу, сбрасывали вагон с реек. Как диверсанты делали небольшие заряды перебивать рельс тоже есть в свободном доступе.

Стоять протестовать с флагом на оккупированной территории тоже важно. Но есть моменты сделать крайне больно прямо сейчас, пока россияне не развернули сеть комендатур и карательный аппарат. Все уже было и все еще будет — материала по запросу «рельсовая война» три вагона.

Война украинского народа 2022 года против российских захватчиков продолжается.

Мы победим.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua