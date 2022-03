Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Генерал Ходжес: «Меня поразило неумение российской армии воспользоваться своим преимуществом»

«Российское наступление началось больше чем полмесяца назад, а Москва захватила только один крупный город: Херсон. Почему Россия продвигается так медленно? – этот почти риторический вопрос задает генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики (Ben Hodges, Pershing Chair in Strategic Studies in Center for European Policy Analysis CEPA) и бывший командующий вооруженными силами США в Европе в 2014-2017 годах. – Ну конечно, совсем не это было их целью. То, что что мы видим в российской армии — результат многолетней коррупции внутри оборонной промышленности России, самого Минобороны, двойной отчетности и прочих «хитростей» по всей России».



«Всё это проявляется сегодня, — продолжает генерал, — когда мы видим подразделения, которые не обучены должным образом, не имеют дисциплины, их материальная часть не функционирует должным образом или осталась без топлива… А еще это показывает, что они покусились на то, к чему не готовы: у них нет опыта ведения войны такого масштаба. Похоже, волшебной доктрины Герасимова (концепция «гибридной войны» — ред.), про которую мы слышали, просто не существует».

«Россияне сильно переоценили свои возможности, — резюмирует Бен Ходжес, который встретил первую украинскую кампанию путинской армии в должности командующего вооруженными силами США в Европе. — Что меня действительно поразило, так это их неспособность воспользоваться преимуществом. Что было на стороне агрессора? В первую очередь — нападающий всегда сам выбирает время и место, так что Украина должна была обороняться, и она всячески пыталась не спровоцировать русских, не дать им повод, поэтому буквально была вынуждена сидеть и ждать, пока ударят».

Тем не менее блицкрига не получилось, как это уже не раз бывало в истории Европы за последние сто лет. Российская армия сменила тактику. «Теперь она просто разрушают города, — продолжает Бен Ходжес. — Это убийство: они нацеливались на гражданских лиц, чтобы оказать давление на Запад и правительство Зеленского в надежде, что кто-то, наконец, сломается: это тактика войны на истощение. И у нас, у Украины, впереди много плохих недель».

Но такая война, считает Ходжес, «требует как минимум трех вещей»: «Неограниченного времени, неограниченных боеприпасов и неограниченных людских ресурсов. У Путина нет ни одного из этих трех. У него заканчивается время, потому что санкции в конечном счете сделают свое дело. Запасы боеприпасов уже подходят к концу, особенно предпочтительных, например, высокоточных. И у них явная нехватка живой силы». В итоге генерал Ходжес делает смелый вывод: «Мой прогноз — Киев никогда не падет».

«Низкий моральный дух российских подразделений также стал фактором. А украинцам с их острым умом не помешали бы несколько символичных побед: всегда надо думать о широком спектре целей — «крымском мосте» через Керченский пролив или чем-то вроде рейда полковника Дулиттла», — замечает генерал с задорным армейским юмором.

Бен Ходжес напоминает: «1 апреля — это день, когда в очередной раз 130 тысяч молодых русских мужчин призывного возраста должны будут явиться в военкоматы по всей России. Если бы мы могли достучаться до 130 тысяч семей, которые собираются послать своих сыновей в качестве пушечного мяса в путинской войне! Если бы хотя бы 10 тысяч из них отказались — это вызвало бы настоящее землетрясение внутри России!» — восклицает Ходжес, под командованием которого всегда находились только профессиональные военнослужащие, а не призывники.

Джон Хербст (John Herbst), директор Евразийского Центра при Атлантическом Совете, посол США в Украине в 2003 – 2006 годах, считает, что США должны вести себя активнее на данном этапе российско-украинской войны. «Осторожность в политике национальной безопасности очень важна, — считает профессиональный дипломат, — но робость – это серьезная помеха. А пока мы видим больше робости, чем благоразумия. Москва ведет с Украиной беспощадную войну, в которой перешла к тактике уничтожения мирных жителей. Гуманитарного коридора из Мариуполя нет, почти нигде нет гуманитарных коридоров… Москва бомбит гражданские кварталы. Мы должны предпринять шаги, чтобы спасти жизни людей».

Обстрел домов в Мариуполе российскими танками. Фото: Evgeniy Maloletka

Джон Хербст остановился подробнее на основном аргументе сторонников чрезмерно осторожной тактики в отношении Москвы: «Представление о том, что Россия каким-то образом хочет нанести удар по союзникам НАТО противоречит истории. Мы видели в Сирии, как российские наемники группы Вагнера атаковали союзников США. Им было приказано отступить, а когда они этого не сделали, то были уничтожены американскими военными. И не было ни слова возражения со стороны Москвы! Когда в 2015 году российские самолеты в четвертый раз нарушили воздушное пространство Турции, турецкие ВВС сбили один самолет. Кремль сначала промолчал, потому что не хотел признавать, что самолет сбила Турция: они обвиняли туркменских боевиков в Сирии, потому что не хотели конфронтации с Эрдоганом, пока он сам не похвастался, что сбил российский самолет».

Приводя в пример давний Карибский кризис 1962 года, Хербст напоминает: «Соединенные Штаты не отступили и не позволили страху перед ядерной войной помешать отстаивать свои интересы. То же самое было и во время Берлинского кризиса 1961 года. В результате победа была достигнута мирным путем. У нас есть долгая история управления нашей национальной безопасностью в условиях ядерной угрозы, а также опыт политических решений, которые были одновременно сильны и предусмотрительны. Поэтому мы не должны жертвовать важными интересами из-за страха. НАТО сейчас значительно сильнее России», — резюмирует Джон Хербст.

Константин Грищенко, вице-премьер Украины в 2012 — 2014 годах и министр иностранных дел Украины в 2003 — 2005 и 2010 – 2012 годах, рассказал о своей оценке переговоров министров иностранных дел Украины и России в Турции: «Лавров особо не вел переговоров. Он с самого начала сказал, что вообще не хотел приезжать. Вместо переговорщика Путин прислал почтальона с ультиматумом из шести пунктов, ни один из которых неприемлем».

Грищенко пессимистично оценивает перспективу любых переговоров на данном военном этапе: для начала реального переговорного процесса «важно, чтобы русские поняли: цена за вторжение для них неподъёмна. После этого действительно можно попытаться договориться о чем-то разумном. До тех пор, пока они окончательно не поймут, что военная операция не имеет шансов достичь тех целей, которые они себе ставили, я не вижу никакой реальной возможности найти решение путем переговоров. Хотя, конечно, президент Зеленский всегда предлагает встретиться с Путиным напрямую, чтобы обсудить любые вопросы».

Проблема в том, что цена таких переговоров станет со временем очень высокой не только для России, но и Украины, и всего мира. Наталья Яресько, научный сотрудник Евразийского центра Атлантического Совета и министр финансов Украины в 2014 – 2016 вспоминает: «Когда я была министром финансов во время первого вторжения России, мы говорили о 20% падения ВВП, а ведь тогда пострадало лишь 7% территории Украины. Сегодня я вижу прогнозы ущерба от 15 до 35% ВВП, но считаю их излишне оптимистичными».

Наталья Яресько напоминает: «Приближается весенний посевной сезон. Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире (пшеница, ячмень, рожь), и не имея возможности по-настоящему провести посевную кампанию, а также вести экспорт из-за блокировки портов, Украины неизбежно значительно снизит экспорт, что ударит по мировому рынку зерновых – особенно на Ближнем Востоке. Сегодня также следует обратить внимание на среднесрочный дефицит платежного баланса и начать договариваться об отсрочке выплат по госдолгу, которые должны быть произведены в сентябре», — добавляет Яресько.

Говоря об украинских беженцах в Европе, для помощи которым потребуется значительно финансирование, участники дискуссии добавили нотку оптимизма: «Разница между тем, что происходит сейчас в Украине, и тем, что было, например, в Сирии, после российских бомбардировок состоит в том, что украинцы, которые бегут от войны, в основной своей массе не собирались покидать Родину, не стремились переехать в европейские страны, — считает Константин Грищенко. – Украинским беженцам было комфортно на своей земле: это очень важная часть мотивации. Они хотели бы вернуться домой, если война окончится достаточно скоро, и начать восстанавливать свою жизнь».

