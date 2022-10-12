В Украине разбит именной батальон российских оккупантов «Байкал» из Бурятии: все “трехсотые” стали “двухсотыми”

До объявления «частичной мобилизации» в разных регионах РФ, особенно в национальных республиках, власти создавали именные батальоны, куда вербовали «добровольцев», обещая им большие выплаты. Одним из таких формирований стал батальон «Байкал», который по плану должен был состоять из жителей Бурятии.

Правда, по словам источников издания «Новая газета. Европа», набор провалился: по объявлениям, которые распространялись во всех местных прокремлевских СМИ и пабликах, пришли лишь несколько десятков человек. Власти региона заявляют, что командный состав батальона полностью укомплектован, однако «потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается».

После отправки на линию фронта какие-либо официальные новости о состоянии батальона перестали публиковаться, о судьбе «добровольцев» их родственники узнают по обрывкам информации и слухам. С конца сентября некоторые семьи не могут выйти на связь со своими близкими из «Байкала», а власти региона продолжают молчать.

В издании «Новая газета. Европа» выяснили, что большая часть бойцов батальона погибла 28 сентября во время боев за село Петропавловка в Харьковской области Украины, который, по заявлению президента страны Владимира Зеленского, освободили ВСУ. Журналисты издания поговорили с родственниками военных из «Байкала».

«За это можно умирать?»

Елена Б. с 26 сентября не может выйти на связь со своим мужем Кириллом [имя изменено по просьбе героини, — прим.]. Кириллу 45 лет, в мирной жизни он не был связан с силовыми структурами, служил в армии 23 года назад и с тех пор, по словам Елены, ни разу не держал в руках оружие, работал строителем.

«Этот год вообще выдался для нашей семьи тяжелым: трое детей, муж работу потерял. Нельзя сказать, что мы как-то особенно сильно интересовались политикой. Когда началась СВО (так россиянам власти приказали называть войну в Украине), вообще не поняли, что это. Ну, да, где-то там нацисты, но нам-то что? До нас это вообще никак не доходило. Потом вот муж работу потерял, денег нет, я в декрете, за квартиру как-то платить надо. Муж в группе «Бурятия Онлайн», кажется, нашел вот это объявление о наборе в батальон «Байкал». Мы как-то долго это обсуждали: ну, там же выплаты большие, еще писали, что помогут детей устроить на учебу, а у нас старшая дочь скоро должна поступать, не факт же, что на бюджет пройдет, а тут такая помощь… Муж решил идти добровольцем», — вспоминает Елена.

По словам женщины, это было вынужденное решение, и «если бы не поджимало», Кирилл бы в Украину не поехал:

«Я ему говорю: «Раз уж так вышло, ты там постарайся просто в танке своем сидеть как-то, не убивай никого. Просто посиди, себя побереги, ты детям еще нужен». С момента отправки на линию фронта, Кирилл старался регулярно отзваниваться жене, с собой у него был только кнопочный телефон. «Он не рассказывал никаких подробностей: что они там, где они там. Просто говорил, что все в порядке, говорил, чтобы я не переживала. Иногда, правда, как это сказать правильно… Ну, сдавал, говорил, что страшно, что хочет вернуться», — рассказывает женщина. В последний раз Кирилл ей позвонил утром 26 сентября, сказал, что возникли трудности, и он не знает, когда в следующий раз сможет выйти на связь. До Елены дошли слухи, которые сейчас разносятся по всей Бурятии, что батальон накрыли недалеко от Донецка, и почти все его члены погибли. «Я это услышала от соседки. Она говорит: «Лен, слышала такое? Там же твой сейчас. Он в порядке?». А у меня в этот момент земля из-под ног. Звоню в нашу администрацию, они то перенаправляют в другие места, то говорят, что все в порядке, то говорят, что новостей нет никаких, и они ничего не знают. С одной стороны, знаете, хочется узнать, что с мужем, но с другой — страшно. Если похоронка не приходит, может, жив еще? Может, в плен попал или лежит где-то раненный? Я не хочу в 40 лет становиться вдовой и не хочу, чтобы мои дети были сиротами, я просто хочу вернуть мужа. Надежда же умирает последней». 39-летняя Ирина Звягинцева из Улан-Удэ 6-го октября опубликовала пост ВКонтакте о сборе денежных средств для батальона «Байкал»:

Источник: ВКонтакте

На сообщение корреспондентки «Новой. Европа» Ирина ответила, что у нее в батальоне служат родственники: «Муж сегодня [11 октября] выходил на связь, а племянник погиб. Это 2 и 3 рота». Элитная бригада ГРУ понесла серьезные потери при бегстве из Лимана: “Кинули в мясорубку” Первое, что говорит Ирина во время интервью, — это то, что после публикации поста глава республики Бурятия Алексей Цыденов дал указание полностью одеть батальон, выделил технику, и «все более-менее сдвинулось с места». Мужем Ирина называет своего бывшего супруга, 40-летнего Тимофея [фамилия не указана по просьбе героини, — прим.], с которым у нее общий ребенок — 19-летний сын. В браке Тимофей и Ирина прожили 16 лет. По словам женщины, у них «очень хорошие и теплые отношения, это часть жизни, которую не сотрешь и не выбросишь», поэтому женщина его ждет, а сам Тимофей помогает Елене и ее маме. До войны Тимофей работал в полиции, проходил службу по контракту на станции «Дивизионная» Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали, а после того, как контракт закончился, «пошел на гражданку».