Як у 2023 році році відправляли за ґрати продажних суддів

2023 року було чимало гучних викриттів суддів за підозрою у хабарництві. Чого лише варта історія із затримання вже колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва у справі про 2,7 млн доларів хабаря або викриття одразу чотирьох суддів Київського апеляційного суду на ймовірному хабарі у 35 тисяч доларів.

Проте до фінальних вироків у цих справах ще дуже далеко, зазначає “Українська правда”. А от в старих справах щодо служителів Феміди вироки того року були, зокрема у знаменитій справі судді Чауса з закопаною банкою з грошима.

Загалом же за рік у першій інстанції Вищого антикорупційного суду ухвалили 65 вироків: 4 виправдувальні та 61 обвинувальний. 83 осіб визнали винуватими та 6 виправдали.

Трохи більш як 10% цих вироків стосувалися справ щодо суддів. При тому до створення Антикорсуду у справах НАБУ таких вироків було нуль, а за чотири роки роботи новоствореного суду лік уже пішов за два десятки, із яких вісім вироків ухвалено у 2023 році.

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