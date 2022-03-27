Зачем брать в плен русских оккупантов? Зачем их кормить?

С каждым днем боев в Украине растет число пленных российских солдат. По официально озвученным данным, их 562 человека. На самом деле в плену находится значительно больше россиян.

Как уверяют источники издания ZN.UA в ГУР МО, СБУ, Офисе генерального прокурора, 562 человека — это только те, кто находится в ведении Военной службы правопорядка (ВСП) ВС Украины. (Именно эта структура украинских вооруженных сил занимается пленными.) А вот общее число военнопленных — около одной тысячи: еще несколько сот российских солдат были взяты в плен недавно, проводится процесс их регистрации. По информации ZN.UA, в течение следующей недели они будут переданы в ВСП ВСУ.

Можно ли привлечь военнопленного к восстановлению страны?

В самом же украинском обществе отношение к российским пленным, мягко говоря, неоднозначное. Ныне украинцы испытывают гнев, ненависть к российским солдатам, убивающим детей, насилующим женщин, грабящим дома, разрушающим Мариуполь, Ирпень, Харьков… И многие наши сограждане задаются вопросом: зачем брать в плен солдат армии страны-агрессора? Зачем их кормить?

Но ответ заключается не только в том, что Украина обязана следовать подписанным ею международным конвенциям по международному гуманитарному праву. Что примеры неподобающего поведения с пленными со стороны украинских военных Россия будет использовать и в своей контрпропаганде, и для своей защиты на слушаниях в Международном суде ООН и Международном уголовном суде.

Важно и то, что мы, украинцы, — не такие, как преступающие законы войны и общечеловеческие нормы морали российские оккупанты. Что, защищая свой дом, сохраняем человеческое лицо.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в последний месяц не раз заявлял: забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику, россияне в соответствии с нормами международного гуманитарного права будут привлечены к восстановлению экономического потенциала Украины. (Женевская конвенция-IІІ предусматривает, что удерживающее государство может использовать труд военнопленных и минимально его оплачивать. Но только в определенных сферах, к каковым относятся, например легкая промышленность, сельское хозяйство, сфера ЖКХ.)

Но кто будет заниматься военнопленными? Где их будут содержать? Кто будет их охранять? Как и на каких работах их можно использовать? При этом в Киеве должны четко понимать: если на протяжении конфликта военнослужащий может находиться в плену, то по окончанию войны он должен быть в обязательном порядке передан своей стране.

В рамках правового поля

Хотя проблема военнопленных существует в Украине с 2014 года, долгое время ею особенно не занимались, а законодательство по этому вопросу не разрабатывалось. А ведь необходимо урегулировать вопросы пребывания пленных, их охраны, содержания и прочее.

Для этого недостаточно одной только Женевской Конвенции-IІІ. Данный документ пусть и содержит детальные нормы по обращению с военнопленными, но его реализация предполагает принятие нормативно-правовых актов внутреннего права, обеспечивающих Конвенции применение в Украине. И хотя в ноябре 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по упорядочению вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период», депутаты его так и не рассмотрели.

Впрочем, за восемь лет российско-украинской войны украинские ведомства все-таки подготовили как минимум один документов: в 2017 году была утверждена Инструкция о порядке выполнения норм международного гуманитарного права в ВСУ. А после 24 февраля Минюст, Минобороны и Офис генерального прокурора Украины подготовили несколько ведомственных документов, в которых говорится о порядке содержания военнопленных.

Правительство в начале марта также создало координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. (При этом ряд собеседников ZN.UA, с которыми на условиях анонимности обсуждали ситуацию, недоумевали: почему на данную должность назначили главу Минреинтеграции, а не руководителя профильного Минобороны?)

За что могут осудить военнопленных?

Хотя статус военнопленных и предусматривает иммунитет комбатанта (т.е., солдат не несет индивидуальную ответственность за участие в войне), международное право не освобождает российских военнослужащих и их командиров от ответственности за военные преступления, совершенные на территории Украины.

По информации ZN.UA, спустя месяц после начала широкомасштабного вторжения России в нашу страну, украинская прокуратура сообщила подозрения 144 российским военнослужащим. Учитывая их иммунитет комбатанта, иногда применяются странные статьи Уголовного кодекса Украины. Так, военнопленных россиян преимущественно обвиняют в нарушении части 3 статьи 110 УК, т.е. в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны. Иногда — части 2 статьи 332 УК, в которой речь идет о незаконной переправке людей через границу.

Но некоторым российским военнопленным все же сообщили подозрения в нарушении статьи 438 УК, предусматривающей наказания за нарушение законов и обычаев войны. Иными словами — за военные преступления. По информации ZN.UA, подозрение по этой статье предъявлено, в частности, одному из российских военных летчиков, взятому в плен в Харькове. Его обвиняют в том, что за три вылета он сбросил на Харьков авиабомбы общим весом в 10 тонн, из-за чего погибли как мирные жители, так и была разрушена гражданская инфраструктура.

Впрочем, если в ходе следствия будет установлено, что подозреваемые не совершали преступления, то с этих военнопленных будут сняты обвинения, а дела закрыты. При этом в письме руководителям областных прокуратур, подписанном в марте генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, указывается: если в отношении российских солдат нет информации о том, что они совершали военные преступления, то их действия не требуют правовой квалификации ни по одной статье УК Украины.

В СИЗО? Или в специальных лагерях?

В начале российского вторжения пленные российские солдаты размещались в разных местах, чуть ли не в подвалах. Потом в Киеве решили содержать их в специальных лагерях в одном месте. В начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минюсту подготовить для приема военнопленных одно из законсервированных пенитенциарных учреждений. Это должно было способствовать решению проблемы пребывания пленных россиян, их охраны и решения вопроса занятости.

Но, судя по всему, отдельный лагерь для находящихся в плену российских солдат пока так и не появился.

В начале марта Минобороны и Минюст подготовили совместный приказ «О временных мерах по размещению и содержанию военнопленных», в соответствии с которым российские военнослужащие содержатся в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы. В результате плененные россияне сидят в СИЗО Киевской, Сумской, Винницкой, Николаевской, Харьковской областей, где их посещает украинский омбудсмен Людмила Денисова. Впрочем, наши источники говорят, что в ближайшее время россиян все же перевезут в одно место.

Болезненный обмен

Один из самых чувствительных вопросов для украинского общества — обмен военнопленными.

В Украине многие полагают, что не следует выдавать Москве российских военнопленных до окончания войны. Ведь в их числе много квалифицированных военных специалистов, которые после возвращения в Россию снова могут взять в руки оружие и пойти воевать против Украины. Но есть и другое мнение.

Например, некоторые западные эксперты полагают, что Украина должна их проводить, поскольку освобожденные российские солдаты будут дома рассказывать правду об ужасах войны, развязанной Россией, и таким образом представители российского общества будут выходить на акции протеста, как это происходило в Соединенных Штатах во время вьетнамской войны. Да и в Киеве, судя по всему, не прочь пойти на этот шаг ради спасения и украинских военнослужащих, и проукраинских активистов: по официальным данным, в последнее время уже состоялось два обмена.

Однако учитывая специфику и российского общества, и российских спецслужб нет оснований надеяться, что возвращенные на Родину российские военнослужащие будут иметь возможность открыть глаза своим соотечественникам на политику Путина.

В условиях ожесточенных боев нет однозначного ответа на вопрос, следует ли во время войны проводить обмен военнопленными.

Но Украина — не Россия. И ценность человеческой жизни для нас очень важна.

Автор: Владимир Кравченко; ZN.UA