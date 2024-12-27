Бортпровідник, що вижив, розкрив подробиці авіакатастрофи в Актау
Бортпровідник заперечив версію про вибух кисневого балона у лайнері
Один із бортпровідників літака Зульфугар Асадов, який вижив в авіакатастрофі літака в Актау, заявив, що удар по лайнеру стався зовні. Про це повідомляє Media.Az
«Ми вилетіли до Грозного о 8:00 ранку. При заході на посадку ми побачили, що аеропорт огорнув дуже густий туман. Капітан почав зниження, але через погану видимість був змушений піти на друге коло, сподіваючись, що туман розвіється. Однак і друга, і третя спроби посадки не мали успіху», – йдеться у заяві.
Проте, за словами Асадова, ситуацію вдалося взяти під контроль:
«Ми заспокоювали пасажирів, кажучи, що немає причин для занепокоєння, мовляв, все гаразд, займіть свої місця, пристебніть ремені. Ми продовжили політ. Після цього командир екіпажу вирішив змінити місце висадки з водної поверхні на сушу. Він був змушений піти на екстрену посадку, оскільки було порушено роботу двигуна літака. А йти на жорстку посадку на воду загрожує трагедією, літак просто б розірвало на частини, бо, наскільки я знаю, вода на такій швидкості твердіша за бетон. Він змінив своє рішення, і ми полетіли у бік суші. Ми та пасажири діяли згідно з інструкцією».
Зульфугар Асадов також прокоментував інформацію ряду російських ЗМІ про те, що під час польоту вибухнув балон:
За словами Асадова, пілоти докладали неймовірних зусиль для того, щоб посадити літак. Проте сталося зіткнення із землею, і передня частина літака відокремилася.
Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п’ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.
‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу
Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів… https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024
Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.
Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»
До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей». // ГлавкомTweet