Червінського залишили під вартою на ще два місяці. Рішення ухвалили без адвокатів

Раніше Червінського утримували в ізоляторі СБУ, однак тепер його перевели до Кропивницького СІЗО.

В документі значиться, що рішення було прийнято на підставі статті 615 ч.5 КПК України, згідно з якою у разі неможливості проведення підготовчого судового засідання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання у підготовчому судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці.

«Враховуючи викладене, зважаючи на численні та тривалі повітряні тривоги, неявку захисників на судове засідання, неможливо провести підготовче судове засідання 19.04.2024, а також неможливість розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого Червінського Романа Григоровича під вартою, суд прийшов до висновку про необхідність застосування положень ст.615 ч.5 КПК України та вважати продовженим строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо обвинуваченого до вирішення питання у наступному судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці», – йдеться в постанові суду.

Таким чином Роман Червінський вважається арештованим до 17 червня, а наступне судове засідання у його справі призначено на 11:40 24 травня. До цього часу затриманого утримуватимуть у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор».

У коментарі ZN.UA адвокати Червінського підкреслили, що постанову суду за підсумками засідання їм видали у суді лише під тиском медіа, а рішення ухвалили без їхнього відома і цілком незаконно.

«Це незаконно та абсурдно. В рішенні йдеться, що вони не змогли провести судове засідання, але водночас під час цього неможливого засідання прийняли рішення про запобіжний захід рішенням суду», – підкреслив у коментарі захисник Червінського.

Як повідомляли раніше адвокати, 19 квітня судове засідання щодо продовження арешту Червінському кілька разів призупинялось через оголошення в Кропивницькому повітряної тривоги. В підсумку судді закрили засідання, не прийнявши якого-небуть рішення, однак самого Романа Червінського не звільнили з-під варти. Також з вечора п’ятниці адвокати та рідні не мали даних про його місцезнаходження.

Романа Червінського звинувачують у неузгоджених діях із Службою безпеки України під час спецоперації з вербування російського пілота. Відповідно до обвинувачення, росіяни отримали від Червінського інформацію про аеродром «Канатове» у Кропивницькому районі, по якому росіяни завдали удару 23 липня 2022 року. Тоді загинули троє людей, 19 зазнали поранень.

Натомість Роман Червінський заявляє, що операцію загалом проводило СБУ, а справа проти нього – сфабрикована з політичних мотивів.

З квітня 2023 Червінський знаходиться під вартою без альтернативи застави. // Дзеркало тижня