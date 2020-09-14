Дівчина переплутала педалі та наїхала на жінку притиснувши її до будинку
На Караваєвих Дачах у Києві дівчина переплутала педалі та влетіла на приватне подвір’я. Там вона наїхала на жінку та притисла її до будинку.
Аварія сталася у неділю, 13 вересня, на вулиці Патріотів у Києві, повідомили у телеграмі Dtp.Kiev.
“Дівчина на орендованому авто вчилася їздити на території приватної забудови, але переплутала педалі газу та гальма”, – йдеться у повідомленні.
У результаті водійка влетіла у двір, затиснувши господиню будинку між машиною і будівлею. Постраждалу жінку госпіталізували.
Наразі поліція з’ясовує усі деталі трагедії. // ДілоTweet