Дівчина переплутала педалі та наїхала на жінку притиснувши її до будинку

На Караваєвих Дачах у Києві дівчина переплутала педалі та влетіла на приватне подвір’я. Там вона наїхала на жінку та притисла її до будинку.

Аварія сталася у неділю, 13 вересня, на вулиці Патріотів у Києві, повідомили у телеграмі Dtp.Kiev.

“Дівчина на орендованому авто вчилася їздити на території приватної забудови, але переплутала педалі газу та гальма”, – йдеться у повідомленні.

У результаті водійка влетіла у двір, затиснувши господиню будинку між машиною і будівлею. Постраждалу жінку госпіталізували.

Наразі поліція з’ясовує усі деталі трагедії. // Діло