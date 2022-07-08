Двоє дітей загинули внаслідок пожежі у житловому будинку поблизу Львова

На місці працюють правоохоронці, встановлюються усі обставини події.

Сьогодні, 8 липня, близько 7.40, до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що у селі Малі Грибовичі Львівського району сталося займання житлового будинку. Під час локалізації пожежі були виявлені тіла двох дітей.

За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного відділу поліції №1. Як встановили правоохоронці, коли виникла пожежа, у будинку разом з бабусею перебували 6-річна дівчинка та 4-річний хлопчик. Через сильне задимлення та полум’я жінка не змогла врятувати дітей.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини займання та інші обставини події.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області