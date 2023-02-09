Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Турції та Сирії перевищила 20 000 осіб

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії нині становить не менше 20 451 особи.

За даними Турецького агентства з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), у Туреччині кількість загиблих зросла щонайменше до 17 134 осіб, при цьому 70 347 осіб отримали поранення.

Загальна кількість загиблих у Сирії становить не менше 3 317 осіб, у тому числі 1 970 осіб у контрольованих повстанцями районах на північному заході, за даними групи цивільної оборони «Білі каски», та 1 347 осіб у контрольованих урядом районах Сирії, за даними сирійських державних ЗМІ.

Загальна кількість поранених у Сирії на всіх постраждалих територіях зросла до 5 245 осіб, з них 2 295 осіб у районах, контрольованих урядом, та 2 950 осіб у районах, які утримують повстанці.

За даними уряду Туреччини, «Білих касок» та сирійських державних ЗМІ, у Сирії та Туреччині постраждали не менше 75 592 осіб. // УНН