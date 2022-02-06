На Днепропетровщине разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку (фото)

В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 20-летнюю Веронику Краснокутскую, которая вышла с Цветочного рынка в Павлограде и с тех пор не выходит на связь.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».

5 февраля примерно в 18:00 девушка вышла с Цветочного рынка в Павлограде (на углу улиц Центральной и Горького) и направилась в сторону ТЦ «Олимпия». С тех пор связь с ней оборвалась и ее местонахождение не известно.

Приметы пропавшей Вероники Краснокутской:

на вид 20 лет,

среднего телосложения,

глаза зеленые,

волосы длинные, кучерявые, цвет русый,

ногти на руках короткие, с черным лаком.

Особые приметы: на лбу слева две большие родинки.

Была одета в черные лосины, черную болоневую куртку с капюшоном, на голове теплые уши (обруч) черного цвета, с собой была небольшая дамская сумочка.

Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Вероники Краснокутской, сообщить об этом по телефонам 050-9410476 или 102.