На Днепропетровщине разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку (фото)
В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести 20-летнюю Веронику Краснокутскую, которая вышла с Цветочного рынка в Павлограде и с тех пор не выходит на связь.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».
5 февраля примерно в 18:00 девушка вышла с Цветочного рынка в Павлограде (на углу улиц Центральной и Горького) и направилась в сторону ТЦ «Олимпия». С тех пор связь с ней оборвалась и ее местонахождение не известно.
Приметы пропавшей Вероники Краснокутской:
- на вид 20 лет,
- среднего телосложения,
- глаза зеленые,
- волосы длинные, кучерявые, цвет русый,
- ногти на руках короткие, с черным лаком.
Особые приметы: на лбу слева две большие родинки.
Была одета в черные лосины, черную болоневую куртку с капюшоном, на голове теплые уши (обруч) черного цвета, с собой была небольшая дамская сумочка.
Просьба всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Вероники Краснокутской, сообщить об этом по телефонам 050-9410476 или 102.Tweet