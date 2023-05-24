На Харківщині чоловік лишився без пальців на руці після вибуху невідомого боєприпасу 

В Ізюмському районі на Харківщині чоловік підняв на дорозі невідомий боєприпас, який вибухнув у нього в руках. Внаслідок чого, лишився пальців на руці.

Наразі він перебуває в лікарні, повідомляє ДСНС, пише УНН.

За інформацією ДСНС, у селі Олександрівка Куньєвської громади Ізюмського району Харківської області 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки. Вибух стався моментально. Чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

“Нехтування правилами мінної безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку за номером 101 або 102”, – йдеться в повідомленні ДСНС в Telegram.