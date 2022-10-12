На Харківщині у ДТП загинула родина із шестирічною донькою (фото)

Чоловік, дружина та їхня 6-річна донька отримали травми, не сумісні з життям, та померли на місці події.

Аварія сталася 10 жовтня близько 17:20 по вулиці Мереф’янське Шосе. Відбулось зіткнення автомобіля «Газель» під керуванням 43-річного водія, який рухався в напрямку с. Бабаї, з автомобілем «Форд» під керуванням 30-річної жінки, що рухалась у зустрічному напрямку.

Попередньо встановлено, що жінка не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустила зіткнення з вантажівкою.

Внаслідок ДТП водійка автомобіля «ФОРД» та два її пасажири – 31-річний чоловік та 6-річна донька загинули на місці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Харківської області