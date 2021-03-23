На Николаевщине железобетонная плита убила 19-летнего парня

Также в результате инцидента тяжелые травмы получил 61-летний мужчина.

На Николаевщине в результате падения железобетонной плиты во время демонтажа неэксплуатируемого здания погиб 19-летний парень.

Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«Сообщение о том, что за пределами пгт Казанка, во время разбора неэксплуатируемого здания, произошло его разрушение, поступило к спасателям сегодня в 14:22», — отметили в ГСЧС.

В результате падения железобетонной плиты погиб 19-летний парень. Также в результате инцидента 61-летний мужчина, получил многочисленные тяжелые травмы. Пострадавший доставлен в больницу.

Спасатели деблокировали тело погибшего из-под обломков. // УНИАН