На польсько-українському кордоні мікроавтобус скоїв наїзд на трьох українських водіїв

Неподалік пункту пропуску Гребенне – Рава-Руська 14 грудня водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водії, які ходили по пішохідному переходу.

Це сталося на очах в поліції, водія затримали, з ним проводять процесуальні дії. Попередні обставини випадку Радіо Свобода розповів Генеральний консул України в Любліні Олег Куць.

«За попередньою інформацією постраждало двоє українських водіїв. В одного – забій руки, в іншого забій ноги. Їм надали допомогу на місці, від шпиталізації вони відмовилися. Ми з ними перебуваємо в постійному контакті. На місце виїхав наш консул, аби детальніше зʼясувати всі обставини», – сказав Куць.

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З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Блокада кордону спричинила багатокілометрові черги перед пунктами пропуску та великі збитки як для українська, так і польська сторона.

Завдяки переговорам, 11 грудня вдалося розблокували один з чотирьох пунктів пропуску – «Дорогуськ-Ягодин». Зараз там вантажівки проїжджають безперешкодно.