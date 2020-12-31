На Полтавщине двое детей погибли, провалившись под лед

В четверг, 31 декабря, в Кременчуге Полтавской области на реке Сухой Кагамлык утонули двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Трагедия произошла около двух часов дня. В 15:22 тела детей водолазы уже достали из воды. Ребятам по 10 лет.

По информации городского сайта 05366, ЧП произошло на окраине Молодежного, в районе улицы Тараса Бульбы. Дети провалились под лед на речке.

Для проведения работ привлекалось десять человек личного состава и четыре единицы техники ГСЧС. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»