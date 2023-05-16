На Вінниччині внаслідок пожежі загинув 6-річний хлопчик

Поліція розпочала кримінальне провадження

Трагедія сталась 15 травня близько 2-ї години ночі на території Райгородської громади Гайсинського району. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат приватного будинку рятувальники виявили дитину без ознак життя. Поліція розслідує причини та обставини події.

На момент загоряння в помешканні перебувала 37-річна мати хлопчика. Вона прокинулась відчувши запах диму. Жінка відразу кинулась до сина, але через вогонь та сильний дим зайти до його кімнати не змогла.

За цим фактом слідчим відділом Гайсинського районного управління розпочато розслідування провадження за ст. 115 Кримінального Кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

Відділ комунікації поліції Вінницької області