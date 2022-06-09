На Волині правоохоронці розшукують безвісти зниклого 13-річного підлітка (фото)

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження Михайлова Дениса Васильовича, 15.10.2008 року народження, жителя села Нудиже Ковельського району.

Хлопець пішов з дому 8 червня, близько 18 години, й донині не повернувся. Мобільний телефон він залишив за місцем проживання, на зв’язок не виходить.

Прикмети: волосся темно-русяве, очі карі, худорлявий.

Був одягнений в чорні спортивні штани, білу футболку, темно-синю кепку, резинові сірі тапочки.

Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0504845274, 0982631435 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області