У ДТП в Чернігівському районі загинув водій інкасаторської машини (фото)

Вчора близько 16.50 на автодорозі «Славутич-Чернігів» неподалік села Ковпита зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП водій інкасаторської машини загинув на місці.

На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Поліцейські встановили, що 73-річний мешканець Чернігова, керуючи автомобілем «Mazda», при виїзді з другорядної на головну дорогу не виконав вимогу дорожнього знаку «Дати дорогу». Автівка виїхала на перехрестя з автодорогою “Славутич-Чернігів” та зіткнулася з інкасаторським автомобілем “Ford”.

Внаслідок автопригоди 53-річний водій «Ford» від отриманих тілесних ушкоджень загинув. До лікарні були доставлені двоє пасажирів цього ж авто, водій “Mazda” та троє його пасажирів.

Слідчий відкрив провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. В рамках провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області