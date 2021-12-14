Під Запоріжжям водій, якого зупинили поліцейські, схопив ножа і почав різати себе

Чоловіка ушпиталили з різаними ранами.



У Запорізькій області за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія. Той, сидячи в салоні авто, схопив ножа і почав завдавати собі поранень. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася на вулиці Героїв Сталінграду у Мелітополі. Правоохоронці зупинили авто, а під час спілкування виявили, що водій був нетверезим.

“Під час документування правопорушення чоловік пішов до свого автомобіля, щоб взяти документи, та в салоні авто завдав собі ножем поранень обох передпліч. Постраждалому правоохоронці викликали “швидку”. Медики доправили чоловіка до лікарні, де йому була надана медична допомога”, — розповіли у поліції.

Зараз правоохоронці розв’язують питання про внесення матеріалів до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією “самогубство”) ККУ.

Також водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. // Діло