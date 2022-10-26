Поліція розшукує неповнолітню мешканку Прикарпаття (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 14-річну дівчину, яка 23 жовтня близько 9 години вийшла з дому та по даний час її місце перебування невідоме.

Зникла – Винокурова Лілія Вікторівна, 2007 року народження, мешканка села Колодіівка, Івано-Франківської ТГ.

Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, повної тілобудови, волосся каштанового кольору середньої довжини, очі карі.

Неповнолітня була одягнена в куртку чорного кольору, темно-сині лосіни та чорні кросівки. Мала із собою чорну сумку.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Лілії Винокурової, або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини