На Волині родичі поховали жінку, а згодом знайшли її живою

Рідні зниклої повідомили до поліції, а згодом упізнали у моргу її тіло.

У Ковелі Волинської області жінка через суд два роки доводила, що жива. Родичі помилково визнали її мертвою і поховали.

Про це розповідає Ковель media, з посиланням на рішення Ковельського міськрайонного суду.

Наприкінці травня 2019 року до поліції звернулася жінка і повідомила про зникнення своєї доньки. Та перестала виходити на зв’язок і про її місцеперебування рідні тривалий час нічого не знали.

Незабаром до сина зниклої зателефонували з поліції і попросили прийти на упізнання тіла жінки, яке було виявлено 12 липня того ж року у кущах у місті Ковель.

На упізнанні тіла невстановленої особи син зниклої, її невістка та мати впізнали тіло. Згодом вони розповіли у суді, що перебували у стресовому стані, а працівники поліції та моргу здійснювали психологічний тиск та наполягали, що тіло виявленої жінки з високою ймовірністю належить їхній родичці. Саме ж тіло мало ознаки гноїння, тож рідні “упізнали” жінку за приблизним зростом, статурою, відсутністю передніх зубів, кольором волосся і стилем одягу.

Вже за 2 дні після упізнання була проведена реєстрація смерті громадянки на підставі лікарського свідоцтва про смерть, виданого Ковельським міжрайвідділенням судово-медичної експертизи і складено відповідний актовий запис та видано свідоцтво про смерть.

За результатами досудового розслідування 30 липня 2019 року слідча, яка вела справу про зникнення жінки, винесла постанову про закриття кримінального провадження за фактом виявленого тіла.

Яким же було здивування рідних, коли їхня зникла родичка об’явилася жива і неушкоджена. Виявилося, що вона потрапила до Волинської обласної психіатричної лікарні і перебувала там кілька місяців. Про своє місцеперебування родичів вона не повідомила. Не повідомили про пацієнтку її рідним і медики спеціалізованого закладу.

12 серпня 2019 року прокурор місцевої прокуратури Анна Антонюк скасувала постанову поліції про закриття кримінального провадження. Син помилково похованої жінки звернувся до Ковельського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про скасування актового запису про смерть, однак йому було відмовлено. Мовляв, такий запис може бути анульований лише на підставі рішення суду.

Суд тривав майже 2 роки. Свідки на суді підтвердили, що їхня родичка жива та що на судовому засіданні присутня саме вона. Суд дійшов висновку, що позивачка жива і анулював актовий запис про смерть жінки. // Діло