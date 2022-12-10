На Запоріжжі у ДТП травмувалися водій ЗАЗ-1103 та неповнолітні пасажири

Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на перешкоду. Внаслідок аварії керманича автівки й двох підлітків 16 і 17 років каретою швидкої допомоги доставлено до медичних закладів.

Вчора, 9 грудня, о 22:20 до відділення поліції № 6 Запорізького райуправління надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Новопетрівка Запорізького району.

Для встановлення та фіксації обставин події на місце пригоди прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу, поліцейський офіцер громади, слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту обласного главку поліції та медики.

Правоохоронці встановили, що 27-річний водій автомобіля ЗАЗ-1103, рухаючись у темний час доби, на заокругленій ділянці дороги «Дніпро-Запоріжжя» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та здійснив наїзд на бетонний блок і паркан приватного домоволодіння.

У результаті аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій та двоє неповнолітніх пасажирів легковика. Каретою швидкої медичної допомоги їх госпіталізовано до лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Поліцейські закликають громадян в умовах поганої видимості вмикати денне або ближнє світло фар як на дорогах міста, так і за межами населених пунктів. Це розширить зону вашої видимості та убезпечить від ймовірних дорожньо-транспортних пригод. Будьте обережними та відповідальними!

Відділ комунікації поліції Запорізької області