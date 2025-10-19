Нове оновлення Windows 11 зламало середовище відновлення системи

Зараз у меню відновлення системи не працюють миші та клавіатури.

Останнє оновлення Windows 11 (збірка KB5066835) принесло користувачам новий баг: у режимі відновлення системи (Recovery Mode) перестали працювати USB-клавіатури та миші.

Через це неможливо ні вибрати потрібний пункт меню, ні навіть вийти з інтерфейсу відновлення, якщо комп’ютер раптово не завантажується.

Microsoft вже підтвердила наявність бага і пообіцяла випустити виправлення найближчими днями. У звичайній системі все працює як годиться, проблема з’являється тільки під час переходу в середовище відновлення. Проте, клавіатури і миші на старому порті PS/2 все ще працюють, тож знову настав їхній зоряний час.

Для тих, хто не розбирається в системних інструментах, ситуація може стати особливо неприємною, адже якщо Windows не запуститься, система автоматично перейде в Recovery Mode, де тепер просто неможливо нічого зробити.

Та ж збірка KB5066835 вже встигла викликати проблеми з локальними підключеннями localhost, через які деякі розробники не могли працювати зі своїми застосунками. // УНІАН