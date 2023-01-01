Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 розшукується 14-річна Парфенова Анастасія, яка 30 грудня пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 162 см, світло-русяве волосся.

Була одягнена: у бордову куртку, чорні штани та кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо зателефонувати до територіального підрозділу поліції за номером (048) 722 45 42 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області