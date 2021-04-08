Патрульні продовжують виявляти «крутеликів» з невідповідними номерними знаками

Автопатрулі отримали інформацію про Mercedes, який пересувається на номерних знаках, які йому не належать. Транспортний засіб помітили колеги, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження.

Автомобіль Mercedes зупинили на проспекті Степана Бандери. Номерні знаки, які відповідають реєстраційним документам водій возив у багажнику. На автомобілі ж були розміщені інші.

У результаті на водія патрульні склали постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів) КУпАП. Наразі санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

У разі повтореного порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Номерні знаки, які не належали авто, поліцейські вилучили.

Патрульна поліція Києва