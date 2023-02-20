Поїзд «Київ-Варшава» зійшов з рейок – розпочато досудове розслідування (фото)

Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), в результаті якого зійшов із райок поїзд «Київ-Варшава».

Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії уночі 19 лютого 2023 року у районі залізничного мосту через річку Турія.

У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав.

Наразі з’ясовуються причини та обставини аварії.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури