Під Москвою чомусь спалахнула парковка: згоріло понад 30 транспортних засобів (відео)

У місті Ногінськ Московської області сьогодні, 1 червня, вночі розпочалася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza у Telegram.

У мережі пишуть, що невідомі підпалили стоянку, де знаходилися автобуси та маршрутки. Вогонь спалахнув близько 3-ї ночі.

“Вогонь знищив 20 автобусів та 15 маршруток. Пожежу загасили лише за кілька годин. Палія шукає поліція”, – уточнюють у Baza.

Більш детальні подробиці інциденту наразі невідомі.

Варто зауважити, що останнім часом у Росії значно зросла кількість пожеж на різних підприємствах і не лише. Наприклад, 30 травня росЗМІ повідомляли про пожежу на території заводу з виробництва фармацевтичної продукції, що містить спирт, в Московській області.

Також нещодавно загорілася будівля біля місцевої адміністрації Шебекіно Бєлгородської області. Це місто знаходиться біля кордону з Україною.