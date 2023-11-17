Пішохід, який постраждав у ДТП за участю авто патрульних у Львові, помер у лікарні

Постраждалий у ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції пішохід помер у лікарні, патрульних відсторонили від виконання службових обовʼязків, повідомили у п’ятницю у патрульній поліції у Львівській області.

“Сьогодні зранку на вулиці Яворницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля та пішохода. Потерпілого ушпиталили. Однак, на жаль, у лікарні чоловік помер”, – ідеться у повідомленні патрульної поліції Львівщини у Telegram.

Як повідомляється, на місці події працюють всі необхідні служби.

“Департаментом патрульної поліції проводиться службове розслідування. Патрульні відсторонені від виконання службових обовʼязків, надають необхідні покази”, – вказали у патрульній поліції.

Обставини встановлюються. // УНН