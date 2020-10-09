На Луганщине три человека пострадали при подрыве пожарной машины (фото)

Пострадавшие доставлены в больницу. Автомобиль ремонту не подлежит.

На Луганщине во время тушения пожаров на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, в результате чего три человека получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Несчастный случай произошел в районе села Болотенное.

«В 9:50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ОЛОХ» «АМУР». В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С., 1985 года рождения, мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцов Р.И., 1978 года рождения, и сотрудник ГСЧС», — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в районную больницу. Автомобиль ремонту не подлежит. // LB.ua