Под Киевом тягач с битыми авто протаранил грузовик, движение заблокировано (фото)

Под Киевом на Одесской трассе M-05 произошла жуткая ДТП — тягач с битыми авто из США протаранил грузовик.

В результате аварии в больнице оказался 20-летний парень с переломами рук и ног, за его жизнь борются врачи, движение по трассе — заблокировано, передает УНН.

Авария произошла на подъезде к населенному пункту Глеваха. Водитель грузовика MAN, разворачиваясь на трассе, не убедился в безопасности маневра, просто не пропустил тягач, который вез побитые машины из США.

Последний на полной скорости влетел в среднюю ось фуры. От удара колесо грузовика вошло внутрь, что касается тягача — с одной стороны в кабину вошел Хюндай, а с другой двигатель. Сразу вызвали полицию, и скорую.

Водитель грузовика, который является виновником происшествия, помогал бойцам ГСЧС разблокировать водителя. Всю ночь длилась операция 20-летнего парня. Предварительно известно, что у него переломы ног и рук, сильное внутреннее кровотечение. За его жизнь борются врачи центральной Васильковской больницы.

Между тем заблокировано движение по трассе, стоит очень много грузовиков, автобусов международного и междугородного сообщения.

По словам очевидцев, люди, ожидая более часов, начинают вызывать такси.

Материал подготовлен совместно с программой «Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским» телеканала LIVE.