Поліція Павлограда встановлює місцезнаходження 16-річного Сергія Кочерги (фото)
6 грудня до Павлоградського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько двох тижнів потому з дому пішов Кочерга Сергій 2005 року народження.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся русяве.
Був одягнутий: жовта куртка, сині штани. Раніше неодноразово уходив з дому.
Якщо ви володієте інформацією про місце знаходження Сергія Кочерги, просимо зателефонувати за номерами телефонів: (095) 473 68 92 (розшукова група) або на спецлінію «102».
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Павлоградського РВП