Поліція Павлограда встановлює місцезнаходження 16-річного Сергія Кочерги (фото)

6 грудня до Павлоградського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько двох тижнів потому з дому пішов Кочерга Сергій 2005 року народження.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся русяве.

Був одягнутий: жовта куртка, сині штани. Раніше неодноразово уходив з дому.

Якщо ви володієте інформацією про місце знаходження Сергія Кочерги, просимо зателефонувати за номерами телефонів: (095) 473 68 92 (розшукова група) або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП