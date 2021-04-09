Слобожанські митники виявили у громадянина РФ незадекларовану валюту 

В пункті пропуску “Гоптівка” МП “Щербаківка” Слобожанської митниці Держмитслужби митники попередили намір незаконного вивезення до РФ незадекларованої іноземної валюти на суму майже 800 тисяч гривень.

Як нехтування вимогами митного законодавства призводить до сумних наслідків, розбираємо на прикладі громадянина РФ, який вирішив

пройти митний контроль за спрощеним режимом, без заповнення митної декларації. Обравши «зелений коридор», громадянин засвідчив, що не перевозить обмежені до переміщення через митний кордон предмети або цінності та вказав, що переміщує суму меншу, ніж еквівалент 10000 тисяч євро.

Але коли громадянин пред’явив валютні цінності, то виявилось що переміщує він значно більшу суму, а саме 32225 євро та 121700 рублів

Росії. Таким чином, він порушив вимоги постанови НБУ від 02.01.2019 № 3 «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення

валютних цінностей» та порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Суму, що перевищує встановлену законодавством норму, а саме 22370 євро та 112700 рублів вилучено. Громадянину повернуто 9900 євро

та 9000 рублів.

За даним фактом складено протокол за ст. 472 Митного кодексу України.

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