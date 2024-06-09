Смерть чоловіка після відвідин військкомату: у Житомирському ТЦК повідомили подробиці трагедії
Через смерть чоловіка, який помер за кілька днів після відвідування ТЦК у Житомирській області, призначили службове розслідування. Було встановлено обставини смерті військовозобов’язаного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Як зазначають у ТЦК, через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися.
Військові заявляють, що зранку 29 травня у чоловіка стався перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною та вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали “швидку”. Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного.
Після чотирьох днів, проведених у лікарні, 2 червня по лінії правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть чоловіка.
“Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги. Виходячи з ситуації, яка склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, та маніпулюють громадською думкою”, – заявляють у ТЦК.