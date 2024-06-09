Смерть чоловіка після відвідин військкомату: у Житомирському ТЦК повідомили подробиці трагедії

Через смерть чоловіка, який помер за кілька днів після відвідування ТЦК у Житомирській області, призначили службове розслідування. Було встановлено обставини смерті військовозобов’язаного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався у місті Баранівка. У ході розслідування з’ясувалося, що 28 травня військовозобов’язаного з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого було прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він попросив залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю.