У ДТП в Черкасах загинула молода дівчина, ще шестеро людей постраждали (фото)

Незважаючи на суворі покарання за п’яне водіння, автовласники продовжують сідати за кермо напідпитку. Чергова така смертельна ДТП сталася в Черкасах біля пляжу «Пушкінський». П’яний водій посадив у свій мінівен сімох людей, але з керуванням не впорався і влетів в дерево. 15-річна дівчина, поруч з якою прийшовся основний удар, загинула.

Про це повідомила поліція області.

Вже встановлено, що загибла була родом з села Дубіївка, Черкаського району. Ще одна 15-річна пасажирка мінівена зараз у реанімації у важкому стані. Дівчина приїхала до Черкас із Київської області.

Решта пасажирів лежать у лікарні з травмами. Постраждали 38-річний чоловік, 29-річна жінка, юнаки 20 і 18 років, 19-річна дівчина.

Водія Opel Vivaro перевірили на алкоголь в Черкаському наркологічному диспансері. Аналіз показав 0,7 проміле. При таких показниках спостерігається розлад рухової функції і координації рухів. Доза приблизно відповідає двом-трьом чаркам горілки.

Водія затримано, справа розслідується за ч. 3 ст. 286−1 Кримінального кодексу України (ДТП зі смертельними наслідками). // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»