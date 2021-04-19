У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Солом’янським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Мізько Наталія Вікторівна, 2005 року народження, яка 18.04.2021 пішла з дому та по теперішній час не повернулась.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся фарбоване в рудий колір, пряме довжиною нижче плечей, очі темні.

ОДЯГНЕНА: спортивний костюм зеленого кольору, коротка шкіряна куртка чорного кольору, кросівки білого кольору.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

Київ Оперативний