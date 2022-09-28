У Польщі авто переїхало українця, який лежав на дорозі

Водій не побачив українця завчасно через погану видимість і сильний дощ.

У Польщі 39-річного українця переїхала автіка. Чоловік загинув.

Про це повідомляє plonskwsieci.pl.

Трагедія сталася біля села Міхалувек Плонського повіту Мазовецького воєводства близько 21 години вечора.

27-річний поляк за кермом легковика BMW випадково наїхав на людину, яка лежала на дорозі.

Водій не побачив загиблого завчасно через погану видимість, сильний дощ та темряву. Зазначається, що чоловік на момент ДТП був тверезим.

На місце прибули медики, однак вони змогли лише констатувати смерть українця. Правоохоронці з’ясовують обставини аварії. Тіло загиблого забрали на розтин. // УНІАН