У Туреччині під завалами знайшли тіла матері та двох малолітніх синів із Запоріжжя

В турецькому місті Антак’я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив родич загиблої родини Сергій Петров.

У Туреччині під завалами знайшли тіла родини із Запоріжжя

Фото: АА

“Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їх тіла будуть везти сюди, і тут буде захоронення. Цими питаннями займаються представники посольства”, – сказав він.

Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.

Батько загиблої, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, перевищила 37,7 тисячі. Станом на сьогодні українські рятувальники обстежили понад 300 будівель у Туреччині в пошуках ознак життя.

 

Like

Tags:

You may also like...