В Днепропетровской области разыскивают 38-летнюю женщину с двумя детьми (фото)

В Днепре и области разыскивают 38-летнюю Татьяну Кушнир и ее двоих детей: 18-летнего Вячеслава Винника и 12-летнего Даниила Кушнира. На данный момент об их местонахождении ничего не известно и на связь они не выходят. Жителей региона просят помочь в поисках пропавших.

Известно, что вечером 18 июля Татьяна поссорилась с мужем, после чего вместе с детьми ушла из дома на улице Набережной в Спасском и перестала выходить на связь. Об этом сообщает Информатор. Приметы пропавших:

Татьяна Кушнир: рост 156 сантиметров, среднее телосложение, короткие светло-русые волосы;

Вячеслав Винник: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, белые волосы;

Даниил Кушнир: рост примерно 158 сантиметров, худощавый, короткие русые волосы.

Если вы видели пропавших, либо знаете что-либо об их местонахождении пропавших – сообщите об этом в отдел полиции №8 по номерам (050) 545 07 00 или (066) 423-47-42. Любая информация может оказаться полезной.