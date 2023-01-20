В ДТП у Миколаївському районі загинули троє чоловіків (фото)

18 січня, приблизно о 17:55, на 110 км автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів ЗАЗ – Daewoo Nubira, ГАЗ 3302 02414 та вантажівки DAF FT XF 105 з напівпричепом.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 67-річний водій ЗАЗ та двоє його пасажирів 55-ти та 28-ми років загинули на місці пригоди. Інші учасники автопригоди не травмувалися.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 093-714-45-20 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області