13 людей загинули в результаті пожежі в шкільному гуртожитку у Китаї

У центральному Китаї внаслідок пожежі в гуртожитку однієї зі шкіл міста Наньян провінції Хенань загинули 13 людей.

Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.

Зазначається, що вогонь у гуртожитку спалахнув у п’ятницю ввечері.

Місцева пожежна служба отримала сигнал про загоряння близько 23:00.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та вже за 30 хвилин ліквідували полум’я.

В ході пошукової операції було знайдено одного постраждалого, якого доправили до лікарні, та виявлені тіла 13 загиблих.

Дані про жертв місцева влада наразі не оприлюднює.

Директора школи затримали правоохоронці, причини й обставини пожежі встановлюються.