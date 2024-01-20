13 людей загинули в результаті пожежі в шкільному гуртожитку у Китаї
У центральному Китаї внаслідок пожежі в гуртожитку однієї зі шкіл міста Наньян провінції Хенань загинули 13 людей.
Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.
Зазначається, що вогонь у гуртожитку спалахнув у п’ятницю ввечері.
Місцева пожежна служба отримала сигнал про загоряння близько 23:00.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та вже за 30 хвилин ліквідували полум’я.
В ході пошукової операції було знайдено одного постраждалого, якого доправили до лікарні, та виявлені тіла 13 загиблих.
Дані про жертв місцева влада наразі не оприлюднює.
Директора школи затримали правоохоронці, причини й обставини пожежі встановлюються.Tweet