Увага! Розшукується хлопчик 2010 року народження (фото)

Відділенням поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Петро Мельник, 2010 року народження, який зник близько 6-ї години вечора під час прогулянки на вулиці Василя Стуса.

Прикмети: зріст 132 см, худорлявої статури, волосся чорне, очі карі.

Був одягнений: картата червона сорочка, блакитно-білі шорти, сині шкарпетки, джинсові кеди.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дитини, просимо повідомити до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 за телефоном (048) 779-42-52 або на спецлінію «102».