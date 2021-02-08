В Одесской области разыскивают несовершеннолетнюю девушку (фото)

Одесским районным управлением полиции № 2 разыскивается несовершеннолетняя жительница с. Мирное Одесской области.

Известно, что Щербань Дарья Олеговна, 2006 г.р., 7 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 170 см, волосы темные длинные, глаза зеленые.

Была одета: в коричневую куртку, спортивные штаны и черные сапоги.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, звоните в Одесский РУП № 2 по телефону (04852) 779 43 92 или по спецлинии «102». // treebuna.info