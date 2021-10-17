В сауне албанского отеля погибли четверо россиян

Администратор отеля Gloria в албанском поселке Керрет рассказал о том, как обнаружил тела четырех россиян, которые погибли в сауне. Как оказалось, они отправились туда практически сразу после заселения и через час уже все были мертвы.

«Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы», — приводит рассказ сотрудника отеля издание Albanian Daily News.

Мужчина добавил, что когда ему никто так и не ответил, он решил зайти внутрь и увидел, что все четверо постояльцев мертвы.

«Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн», — сказал сотрудник отеля. Он считает, что россияне задохнулись. Сейчас эту версию проверяет полиция.

Ранее албанские СМИ назвали имена погибших. Это родители и их дочь с мужем: 58-летняя Наталья Буренкова, 60-летний Сергей Буренков, 37-летний Никита Белоусов и 31-летняя Екатерина Буренкова.

Подробности трагедии также сейчас выясняет и консульские отдел посольства России в Албании. // МК